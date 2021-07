Delitzsch

Das erste Halbjahr 2021 sticht negativ hervor. Solch schlimme Beschädigungen an Bäumen wie in den ersten Monaten dieses Jahres hat es in Delitzsch zuvor lange nicht gegeben.

Hoher Sachschaden im ersten Halbjahr

Zum ersten Aufreger kam es im Frühjahr auf dem Alten Marienfriedhof. Zwei junge Bäume der kleinen Grünanlage wurden dabei mutwillig zerstört. Ersatzpflanzungen sind für den Herbst bereits vorgesehen. Nun schlugen Unbekannte vor Kurzem zudem am Ziehwerk zu. Im Gewerbegebiet wurden zwei mehrjährige Linden gefällt und ein weiterer Baum wurde mit einer Axt beschädigt. Entstanden sind dadurch hohe Schadenssummen.

Am Ziehwerk wurden Bäume gefällt und beschädigt. Quelle: Marion Richter/Stadt Delitzsch

Pro Gehölz schlagen jeweils rund 2000 Euro für Pflanzgut und Entwicklungspflege zu Buche – macht also rund 8000 Euro für die vier umgeholzten Bäume. Hinzu kommen dann noch 865 Euro für den beschädigten Baum am Ziehwerk. Anzeigen wegen Sachbeschädigungen am Ziehwerk und auf dem Alten Marienfriedhof gegen Unbekannt sind gestellt und werden derzeit durch das Polizeirevier Delitzsch bearbeitet.

Pflanzenklau trifft auch Privatleute

Immer wieder werden in Delitzsch Pflanzen aus öffentlichen Anlagen geklaut. Quelle: Stadt Delitzsch

Weiteres Ärgernis ist der Pflanzenklau aus öffentlichen Anlagen, Beeten und Kübeln. Kaum eingepflanzt, verschwinden manche Pflanzen schon wieder. Besonders dreist lief es im Herbst, als die frisch gesetzte Bepflanzung an der Postmeilensäule auf dem Roßplatz nur wenige Stunden später und am helllichten Tage schon wieder fort war.

Beim immer wieder vorkommenden Pflanzenklau greifen die Täter sogar bei Blumen wie den im Handel recht preiswert erhältlichen Stiefmütterchen und Co. zu, am Ende ergibt sich dann wiederum eine stolze Summe: Beim Pflanzendiebstahl schätzt die Servicegesellschaft (SGD) den Schaden pro Jahr auf 100 bis 150 Euro. Auch Geschäfts- und Privatleute, die mit Pflanzkübeln vor ihren Häusern für ein schönes Stadtbild sorgen möchten, werden immer wieder durch den dreisten Diebstahl ausgebremst.

Im Frühjahr schlugen Unbekannte auf dem Alten Friedhof zu. Quelle: Stadt Delitzsch

Hilfe der Bürgerinnen und Bürger

Die gute Nachricht: Die Stadt bilanziert, dass Bürgerinnen und Bürger in der Vergangenheit schon dergestalt gut mitgeholfen haben, dass sie Schäden dieser Art zumindest melden. „Generell ist es sehr zu schätzen, wenn sich die Menschen in ihrer Umgebung aufmerksam bewegen und Auffälligkeiten melden. Sie sollen dabei keinesfalls das eigene Wohl gefährden und, etwa wenn jemand mit einer Axt an einem Baum zugange ist, dazwischen gehen oder ähnliches“, so die Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage. Wer solche Taten direkt beobachtet, sollte lieber die Polizei rufen als sich selbst zu gefährden. Von Seiten der Stadtverwaltung wird im Rahmen der täglichen Kontrollgänge und -fahrten der Vollzugsbediensteten und des Bürgerbüro-Teams auch auf solche Dinge geachtet, das Team der SGD hat natürlich auch ein Auge auf Unregelmäßigkeiten.

Von Christine Jacob