Delitzsch: Polizei findet selbstgebastelten Sprengstoff in zwei Wohnhäusern

Delitzsch

Sprengstofffund in Delitzsch: Wie das Lagezentrum der Polizeidirektion Leipzig auf LVZ-Anfrage erklärt, hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen in zwei Wohnhäusern in der Delitzscher Lindenstraße und Marienstraße verdächtige Gegenstände gefunden. Es bestehen laut Polizei Anhaltspunkte, dass es sich dabei um selbstgebastelten Sprengstoff, sogenanntes Selbstlaborat, handelt. Die beiden Straßen sind aufgrund dessen seit kurz vor 9 Uhr abschnittsweise für den Verkehr voll gesperrt worden. Die Polizei ist mit einer Vielzahl an Beamten und Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Fund während geplanter Durchsuchungsmaßnahme

Laut Lagezentrum gebe es bereits Tatverdächtige. Der Sprengstoff sei während einer geplanten Durchsuchungsmaßnahme als Zufallsfund entdeckt worden. Daraufhin seien Polizeihunde hinzugezogen worden, die auf Sprengstoff angeschlagen haben, erklärt die Polizei. Die betreffenden Wohnhäuser seien daraufhin geräumt worden.

Polizei: Selbstlaborat ist instabil

Momentan sind Experten vor Ort, die einschätzen, ob der Sprengstoff abtransportiert oder vor Ort entschärft werden müsse, so das Lagezentrum. Das Selbstlaborat sei laut Polizei „instabil“. Weitere Hintergründe und Informationen seien aufgrund des laufenden Einsatzes und Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Waffengesetz zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, erklärte das Lagezentrum.

Von Mathias Schönknecht