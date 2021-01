Delitzsch: Pollok-Bau zieht auf Gelände des ehemaligen Baustoffhandels Viehmann

Delitzsch

Mehr als 15 Jahre stand das Haus an der Eilenburger Chaussee 8 leer. War der Witterung ausgesetzt, dem Verfall und Vandalismus. „Als wir uns hier zum ersten mal umgesehen haben, war das Gebäude eigentlich abrissreif“, sagt Thomas Pollok über die Villa, die vor mehr als 100 Jahren erbaut wurde. Der Delitzscher Handwerksmeister und Inhaber des gleichnamigen Bauunternehmens entschied sich anders. „Nein, als Baubetrieb reißen wir sie nicht ab“, blickt der 51-Jährige zurück.

Mehrjährige Suche

Und so kam es. Nach mehrjähriger Umbauphase sitzt Pollok-Bau seit dem 4. Januar nun offiziell an der neuen Adresse. Nach 19 Jahren in der Berliner Straße ist seine Firma umgezogen. Auf das Gelände sei er über die frühere Delitzscher Wirtschaftsförderin Ricarda Steinbach aufmerksam geworden, erzählt Pollok. Bis diese den Kontakt zum Eigentümer hergestellt hatte, habe er viele Monate nach einem passenden Objekt gesucht. „Wir wollten etwas zentrumsnahes und nicht in einem Gewerbegebiet außerhalb der Stadt“, sagt Pollok, der die 44-Mitarbeiter-Firma seit 26 Jahren zusammen mit seiner Frau Anne-Kathrin führt.

„Ein paar Delitzscher kennen das Gelände noch als Viehmann Baustoffhandel“, sagt Thomas Pollok. Das rund 10 000 Quadratemeter große Areal sei schon immer gewerblich genutzt worden. Wo ursprünglich die Gärtnerei Fröhlich residierte, habe es zu DDR-Zeiten ein Obst- und Gemüseverkauf sowie eine Konservenfabrik gegeben. „Einige unserer Kunden sind aus Delitzsch-Ost“, sagt Pollok. „Wenn sie vorbeikommen, wollen sie sehen, was daraus geworden ist und erzählen wie es einmal war.“

Ruinöser Zustand

An den Dächern, Fassaden und Fenstern sei in den Jahren des Leerstands nie etwas gemacht worden, sagt Pollok. Was zu retten war, habe er wieder verwendet. Was nicht mehr ging, sei „Stück für Stück“ denkmalgerecht und nach historischem Vorbild hergerichtet worden. Damit wolle er an seinem eigenen Firmensitz auch zeigen, was bei einer Sanierung möglich ist. Das Untergeschoss der Jugendstil-Villa hat das Unternehmen für die eigenen Büroräume ausgebaut. Im Obergeschoss vermieten Polloks zwei Wohnungen.

Das Delitzscher Bauunternehmen von Thomas Pollok hat seinen Sitz in eine sanierte Jugendstil-Villa auf einem Gelände mit Geschichte an der Eilenburger Chaussee verlegt. Quelle: Wolfgang Sens

Außerdem hat das Unternehmen weitere Hallen auf dem Gelände saniert. Die eine nutzt Pollok-Bau als Lager. „Die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter und Lieferanten und die Parkmöglichkeiten für Kunden haben sich dadurch erheblich verbessert“, sagt der Firmeninhaber.

Komplett belebt

In zwei weiteren Hallen haben sich eine Tischlerei, ein Veranstaltungstechniker und ein Kunstmaler niedergelassen. Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde Delitzsch bietet für Kinder und Jugendliche einen Proberaum an. „So ist das komplette Gelände wieder belebt“, sagt Pollok, „auch wenn wir nicht da sind“.

Was zu retten war, habe Thomas Pollok wieder verwendet. Was nicht mehr ging, sei „Stück für Stück“ denkmalgerecht und nach historischem Vorbild hergerichtet worden. Damit wolle er an seinem eigenen Firmensitz zeigen, was bei einer Sanierung möglich ist. Quelle: Wolfgang Sens

Mit seinem Unternehmen habe er die zurückliegenden Monate ohne größere Auswirkungen überstanden. Die Auftragslage sei gut und auch den Fachkräftemangel könne er durch die eigene Ausbildung kompensieren. Nur dadurch, dass seine Mitarbeiter einen Altersdurchschnitt von Mitte 30 haben, müssen aktuell einige eine Notbetreuung für ihre Kinder organisieren und fehlten daher, sagt Pollok.

