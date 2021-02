Delitzsch

Winterferien 2021 zu Hause, nicht einmal ins Erzgebirge ging es diesmal, obwohl dort ausnahmsweise Schnee lag. Es herrscht Beherbergungsverbot für touristische Zwecke. Werden derzeit überhaupt Reisen angetreten oder gebucht? Wäre es doch möglich, weiter weg zu fliegen? Wie erleben Reisebüros in Delitzsch und Umgebung den aktuellen Lockdown? Die LVZ hat nachgefragt.

Lesen Sie auch:

Wie ein Leipziger Reisebüro in der Krise kämpft

Anzeige

Oschatz: Reisebüros im Corona-Lockdown

Lost Places, Eisbaden, wilde Tiere: 11 Tipps für den Corona-Winter in Leipzig

Manche wollen unbedingt weg

„Ein Flug auf die Malediven?“ – Ralf Sackewitz, Inhaber des Reisebüros Broda, schaut einfach mal nach: „Weder von Frankfurt noch von München aus werden Flüge angezeigt. Das ändert sich aber von Tag zu Tag. Die Leute wollen aber auch nicht groß reisen“, berichtet er vom aktuelle Buchungsverhalten.

So kommt der 69-Jährige zwar trotz allem regelmäßig in sein Büro. Dort bearbeitet er vor allem die E-Mails. Drei Abfahrten für „Blaue Reisen“ auf den Kanaren waren dieser Tage doch noch gebucht. Der Veranstalter verspricht „Urlaub so sicher wie zu Hause – nur mit Meerblick.“ Hygienekonzept, kostenfreie verpflichtende Covid-19 Tests sollen ein entspanntes Reisen garantieren, egal wo man herkommt. Landgänge sind aber nur geführt möglich. Das Schiff individuell zu verlassen, ist nicht gestattet. „Es gibt welche, die wollen unbedingt weg und nehmen alles auf sich“, stellt Ralf Sackewitz fest.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Empfehlung auf Reiseverzicht

„Generell wird dringend empfohlen, auf Reisen, Besuche und Einkäufe zu verzichten, insbesondere soweit diese mit einem Übertreten der Landesgrenze des Freistaates Sachsen oder der Bundesgrenze verbunden sind“, so die Sächsische Staatsregierung auf www.Coronavirus.sachsen.de. Und in den Zielländern herrschen ebenso wie in Deutschland vielfach Beschränkungen, die das Reisen zwar nicht gänzlich verbieten, aber völlig unattraktiv machen.

„Wer jetzt eine 14-tägige Urlaubsreise machen wollte, müsste im Prinzip fast sechs Wochen Zeit haben“, stellt Bettina Neumann in Krostitz mit Blick auf die Quarantäne-Zeiten fest, die im Reiseland und bei der Wiedereinreise in Deutschland eingehalten werden müssten. Sie hat mit ihrem Reisebüro Reiseperle schweren Herzens die Konsequenzen aus den wirtschaftlichen Auswirkungen des vergangenen Reisejahres gezogen und ihre Geschäftsfläche im Ortszentrum aufgegeben. Sie berät nun von zu Hause aus. Noch ist die Nachfrage gering. „Wenn überhaupt, wird es ein Last-Minute-Jahr“, schätzt sie ein.

Hoffnung auf den Sommer

Cathleen Hildebrand vom Reisebüro Grenzenlos Reisen klingt optimistisch. Auch wenn sie ebenfalls schlaflose Nächte hinter sich hat und aktuell niemand über Buchungen bei ihr verreist. Nur im Januar wollte und konnte tatsächlich ein Paar seine Hochzeitsreise nachholen. Cathleen Hildebrand hat sich in den vergangenen Monaten einen Nebenjob gesucht, um über die Zeit zu kommen. Sie hilft beim Gesundheitsamt des Landkreises mit, die aktuellen Anforderungen zu bewältigen. Im Reisebüro läuft derweil der Anrufbeantworter und informiert über die situationsbedingten Einschränkungen.

Aber inzwischen habe sie auch im Reisebüro wieder „ganz gut zu tun“. Es wird für den Sommer und den Herbst gebucht und nachgefragt. Die Menschen wollen wieder verreisen, außerdem müssen viele in der Firma ihre Urlaubszeiten einreichen. Aber es sei zu spüren, dass viel Wert auf einfache Stornierungs-Möglichkeiten gelegt wird.

Von Heike Liesaus