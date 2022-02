Delitzsch: Riskantes Wendemanöver – die Polizei ermittelt

Delitzsch

Am vergangenen Freitagabend fuhr die Fahrerin (45) eines Golf auf der Schkeuditzer Straße gegen 20 Uhr in stadteinwärtige Richtung und kollidierte mit einer heruntergelassenen Schranke. Laut Polizei entfernte sie sich von der Unfallstelle und konnte wenig später in Höhe der Carl-Friedrich-Benz-Straße durch andere Verkehrsteilnehmer angehalten werden.

Fahrradfahrerin fast erfasst

Im Verlauf von Zeugenbefragungen wurde bekannt, dass die 45–Jährige in Höhe der Schkeuditzer Straße beim Versuch zu wenden, beinahe eine Fahrradfahrerin erfasst habe. Anschließend sei die Fahrerin in die Carl-Friedrich-Benz-Straße in Richtung Quering abgebogen.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und sucht weitere Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können.

Insbesondere wird die Fahrradfahrerin gesucht, die an der Bahnschranke stand.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch unter Telefon (034202) 66-100 zu melden.

Von lvz