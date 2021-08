Delitzsch: Schlange stehen für Impfung

Delitzsch

Die für jeden offenen Impfdurchgänge im Delitzscher Bürgerhaus werden überraschend gut angenommen. Am Mittwoch wurde der Termin schon am Vormittag regelrecht überrannt, mehr Menschen als vermutet kamen zum Bürgerhaus und standen lange Schlange, um sich mit Biontech-Impfstoff spontan impfen zu lassen. Der Andrang stellte die Organisatoren vor Herausforderungen.

Nachschub nötig

Am Mittwoch standen laut Planung zunächst 150 Dosen zur Verfügung, von 10 bis 17 Uhr sollte der Impftag laufen. Am Mittag wurde dann notgedrungen nochmal Impfstoff geholt, weil man ursprünglich nicht mit diesem Andrang gerechnet hatte und die 150 Dosen ausreichend erschienen. Die Menschen warteten weiter geduldig in der Schlange. Am Donnerstag ist der zweite Impftag, zu dem Interessierte ohne Terminvereinbarung kommen können – sich aber eventuell auf lange Wartezeiten vor dem Bürgerhaus einstellen müssen. Die Zweitimpfungen für diejenigen, die ihre Erstimpfung erhalten haben, finden dann am 25. und 26. August 2021 ebenfalls im Bürgerhaus statt. Mit diesen Impftagen setzen das DRK und Landratsamt Nordsachsen auf Antrag der Stadt und in Abstimmung mit dem Freistaat Sachsen ein Pilotprojekt um.

Viele Menschen versorgt

„Aus Selbstschutz“ lasse sie sich impfen, gab eine Frau in der Warteschlange an und dass sie sonst wegen ihrer Arbeitsschichten keine Gelegenheit dazu gehabt habe. Er habe zwar kein Corona und werde auch nie welches bekommen, so ein Mann in der Schlange, aber er lasse sich nun doch impfen, weil es im Rahmen seiner Arbeit nötig sei.

Die Impfbilanz der Stadt Delitzsch ist gut: Seit Mitte April waren mobile Impfteams an insgesamt 16 Tagen im Einsatz. Fast 1400 Personen der Prioritäten 1 bis 3 sind durch diese Aktionen nun bereits vollständig geimpft, knapp 3000 Dosen sind insgesamt verimpft worden. Dafür sind jeweils Mitarbeitende des Landkreises, des DRK-Landesverbandes und der Stadtverwaltung im Einsatz.

Von Christine Jacob