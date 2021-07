Delitzsch: Schutz vor Starkregen für Wehr und Ärztehaus

Delitzsch

Es ist fast geschafft. Die letzten Arbeiten in der Delitzscher Elisabethstraße laufen, die Straßendecke wird neu aufgezogen. Die kleine Straße spielt eine große Rolle für das Delitzscher Abwassernetz. Und es soll mitten in der Stadt noch mehr getan werden, damit Delitzsch und neuralgische Punkte besser vor Starkregen geschützt sind.

Starkregenwahrscheinlichkeit steigt

Dass binnen kurzer Zeit, teilweise in ein paar Minuten, sehr große Mengen an Niederschlag vom Himmel prasseln und so wie vor einem Monat für Überschwemmungen sorgen, wird insgesamt wahrscheinlicher: „Der Klimawandel hat vielfältige Folgen. Eine davon ist die Veränderung von Niederschlagsmustern und die Zunahme von witterungsbedingten Extremen. Mit Bezug auf das Jahr sind zirka 70 Prozent der Fläche Sachsens von Zunahmen im Auftreten und der Intensität von Starkregen-Ereignissen betroffen“, warnt – unter anderem – das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Bauverzögerung wegen Corona

Der Abwasserzweckverband Delitzsch (AZVD) hat genau diese Entwicklungen fest im Blick. Zielgerichtet soll im Netz weiter mehr Stauvolumen geschaffen werden, um derartige Überflutungen zu vermeiden. Und da spielen eben auch kleine Straßen wie die Elisabethstraße eine große Rolle, indem der alte gegen einen neuen und doppelt so großen Kanal wie bisher ausgetauscht wurde. Wetter- und pandemiebedingt – es gab Erkrankungen im Bauteam – verzögerte sich der Bau um etwa zwei Monate. Die größere Leitung trägt nun zur Entlastung im Netz bei.

Knackpunkt ist der Bereich des Schäfergrabens, dort vor allem auf Höhe der Feuerwache und des Ärztehauses. Bitterfelder Straße und Linden- sowie Elisabethstraße liegen höher, ausgerechnet vor den wichtigen Infrastrukturpunkten ergibt sich damit eine Art Wanne, weil diese besonders tief liegen. Kommt es zu großen Regenmengen in kurzer Zeit äußert sich die Last und Entlastung im System damit, dass zum Beispiel das Gerätehaus volllaufen kann wie es in der Vergangenheit schon verschiedentlich vorkam. Das will der AZV bestmöglich verhindern.

Nächster Bau naht

Der Drosselabfluss soll durch Bauten wie in der Elisabethstraße erhöht werden, das Wasser schneller zur Kläranlage am Rande der Stadt abgeführt werden und so Überflutungen in Folge von Starkregen vermieden werden – gänzlich ausschließen lassen sie sich nie. Voraussichtlich nächstes Jahr wird dazu auch das Netz in der Lindenstraße in Richtung der Ludwig-Jahn-Straße erneuert und optimiert. So werden Schieber eingebaut, um Schäfergraben und Angerstraße zu separieren und letztlich die Überflutungshäufigkeit zu verringern. Es wird für dieses nächste große AZV-Projekt zwei Bauabschnitte geben und wahrscheinlich wird die Baumaßnahme insgesamt ein dreiviertel Jahr dauern.

Selbst helfen

„Indem Wasser auf Grundstücken zurückgehalten wird, kann viel geholfen werden“, erinnert Andreas Brauer, Technischer Leiter beim AZVD. Der Verband plädiert dafür, möglichst wenig Fläche zu versiegeln, damit Niederschlag gut versickern kann. Auch der Einbau von Rückstauklappen hilft, das eigene Grundstück zu schützen. Am Ende sind es dann immer viele kleine Maßnahmen, die das große Ganze gut am Laufen halten.

Von Christine Jacob