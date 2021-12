Delitzsch

Erst wurde der Delitzscher Adventsmarkt abgesagt. Das Sonntagsshopping sollte noch stattfinden. Dann wurde auch das gecancelt. Die Delitzscher Händler hatten bis zum gestrigen Freitag noch überlegt, die Öffnungszeiten wenigstens am Sonnabend etwas zu verlängern, falls die Ministerpräsidentenkonferenz ab Montag einen Lockdown angeordnet hätte. Doch nun gelten die aktuellen Regeln in Sachsen weiter: Einkaufen für alles, was außerhalb des täglichen Bedarfs liegt, im 2 G-Modus. Mit ihrem Nachweis können Geimpfte und Genesene zwar in die Geschäfte, aber selbst für sie ist die Lust auf den Weihnachtseinkauf gedämpft.

Lesen Sie auch:

Sachsen im Teil-Lockdown – diese Corona-Regeln gelten jetzt

Delitzscher Handel in Sorge

Delitzscher Unternehmen weniger panisch als im ersten Lockdown

Dabei befindet sich der Handel in der Innenstadt ohnehin im Krisenmodus. Zur Unterstützung hat die Stadtverwaltung Plakate an Straßen in der Stadt und in den Ortschaften ringsum aufhängen lassen: „Jetzt erst recht – ich kauf’ in Delitzsch“ ist da zu lesen. „Vergesst Eure super aufgestellten Händler und Händlerinnen vor Ort nicht. Deren Fachberatung und Service sind einmalig“, so der Aufruf aus dem Rathaus.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Botschaft ist eindeutig, denn beim stationären Handel geht es nun mehr denn je ums Überleben“, so der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Fachkompetenz, Flexibilität und den Service des Handels vor Ort sollten genutzt werden. „Wir wissen, dass online 24/7 geöffnet hat. Trotzdem hat der stationäre Handel viele Vorteile und die Ladeninhaberinnen und -inhaber und ihre Teams stammen aus unserer Mitte“, ruft das Stadtoberhaupt auf, auch in dieser Richtung solidarisch zu sein. Eine ähnliche Plakataktion wurde schon einmal im April 2020 initiiert, als der Einzelhandel nach dem Lockdown wieder öffnen durfte.

Von Heike Liesaus