Delitzsch: So erlebt Busfahrer Nico Braun den Corona-Alltag am Steuer

Nächster Halt: Bitterfelder Straße/Ärztehaus. Nächster Halt: Bürgerhaus [...] Securiusstraße/Naundorfer Weg, Securiusstraße/Lessingstraße. Die freundliche Stimme vom Band im Bus bekommt fast keine Pause. Normalerweise hält die „ Stadtlinie A“ an jeder dieser Stationen und lässt Fahrgäste ein- und aussteigen. Doch heute steht kurz vor 12 Uhr niemand an den Bushäuschen.

Viele Plätze bleiben leer

Die Gäste im Fond sind aktuell oftmals an einer Hand abzuzählen. Busfahrer Nico Braun fährt während der Corona-Zeit die Delitzscher Stadtlinie. Quelle: Wolfgang Sens

Nico Braun ist an diesem Tag seit 5.30 Uhr im Dienst. Der 38-Jährige fährt seit acht Jahren für das Delitzscher Busunternehmen Auto-Webel die Touren der Stadtlinien. Von Delitzsch Ost über die Altstadt und dem Pep-Center bis nach Nord. Zusammen mit seinen Kollegen sorgt er auch in der aktuell für alle außergewöhnlichen Zeit dafür, dass die Delitzscher, die auf den Nahverkehr angewiesen sind, weiterhin zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt oder zur Apotheke kommen – auch wenn die Gäste im Fond oftmals an einer Hand abzuzählen sind.

Wenn die Schulkinder mit im Bus sind, müssen einige stehen, sagt Braun. Und auch zur Mittagszeit könnten es in Richtung Kaufland schon einmal bis zu 25 Gäste sein. Doch nun sind es fünf. „Aktuell verkehren wir nach Ferienfahrplan“, erklärt der gebürtige Delitzscher. Heißt, mit einem leicht reduzierten Angebot.

Die Rückkehr der Dankesworte

„Es ist ruhiger“, fasst Braun zusammen. Die Leute haben weniger Stress und sind daher entspannter. Außer beim Einkaufen, sagt er. Es sei ein wunderschöner Anblick zu sehen, wie Menschen strahlen können, wenn sie eine Packung Klopapier erstanden haben, sagt Braun und muss lachen. Insgesamt seien die Kunden aber freundlicher geworden. In den zurückliegenden Wochen habe er schon einmal ein „Danke, dass ihr noch da seid“ zu hören bekommen. Das sei etwas Gutes, „so schlimm, wie es sonst gerade ist“, sagt der Busfahrer.

Keine Fahrkarten

„Ich bin froh, dass wir während der Zeit weiter arbeiten können und nicht in Kurzarbeit sind“, sagt Braun. Da der Bereich des Fahrers mit rot-weißem Band vom Fahrgastraum getrennt ist und die Leute nur noch hinten einsteigen, werden aktuell im Bus keine Fahrkarten verkauft. So fallen Einnahmen für Busunternehmen weg, auch wenn weiterhin die Tarif- und Beförderungsbestimmungen des Mitteldeutsche Verkehrsverbundes gelten. „Einige Fahrgäste haben dann schon ein schlechtes Gewissen“, sagt Braun. Sie fragen, wo sie stattdessen Fahrkarten kaufen könnten.

Braun : „Ich wusste also, was auf mich zukommt“

Braun hat zwei Söhne und ist geschieden. Seine Freundin arbeitet aktuell im Homeoffice. Das sei nichts für ihn, sagt der gelernte Maler. Den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, könne er sich nicht vorstellen. Bereits sein Vater sei Busfahrer gewesen. Mehr als 25 Jahre bei Auto-Webel. Dort ist er schon als Kind öfter mitgefahren. „Ich wusste also, was auf mich zukommt.“

Mundschutz? Wer will, könne einen tragen, sagt Braun, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Delitzsch aktiv ist. Er selbst sieht bisher davon ab. Der Delitzscher hat nun immer eine kleine Flasche mit Desinfektionsmittel dabei, mehrmals am Tag komme ein Kollege vorbei und reinige den Innenraum, zusätzlich zur abendlichen Wäsche des Busses.

Nico Braun vor seinem Bus am Unteren Bahnhof in Delitzsch. Seinen Beruf will er auch während der Corona-Zeit nicht eintauschen. Quelle: Wolfgang Sens

Sorge, sich anzustecken und es auf seine Familie zu übertragen, habe er nicht. Etwas Angst und Respekt vor dem Virus bleibe dennoch.

Von Mathias Schönknecht