Delitzsch: Spatenstich für neues Wohngebiet

Delitzsch

In Delitzsch entsteht ein neues Wohngebiet. „Schulze-Delitzsch-Siedlung“ heißt das Areal zwischen der Schkeuditzer Straße und dem Kyhnaer Weg. Am Donnerstag war Spatenstich.

Mehr als 40 Grundstücke geplant

Die neue Siedlung entsteht an der Schkeuditzer Straße in Delitzsch nahe der Zuckerfabrik. Quelle: Christine Jacob

In dem neuen Baugebiet sollen 44 Grundstücke geboten werden. Es können freistehende Einfamilien- und Doppelhäuser sowie Reihenhäuser gebaut werden. Auf den Grundstücken von 225 bis 729 Quadratmeter Größe entstehen mit dem Bauträger Anhöck&Kellner Massivhaus GmbH Häuser mit Wohnflächen von 90 bis 200 Quadratmeter.

„Wir sind froh, dass es nun soweit ist und nicht auf der grünen Wiese, sondern auf einer innerstädtischen Brache gebaut wird“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Voraussichtlich zu Jahresbeginn 2023 können die Bauwilligen ihren Spatenstich feiern. Vorerst muss das Areal erschlossen werden.

Mit dem neuen Wohngebiet gibt es in der Perspektive auch weitere Bauarbeiten. Im Zusammenhang mit der Schulze-Delitzsch-Siedlung wird auf Anraten der Verkehrsbehörden nämlich auch die Kreuzung Schkeuditzer Straße/Ecke Richard-Wagner-Straße durch eine Abbiegespur neu geordnet, heißt es aus dem Delitzscher Rathaus.

Einige Projekte in Delitzsch

In Delitzsch sollen in den nächsten Monaten und aber auch Jahren weitere neue Wohngebiete entstehen und wachsen: zum Beispiel im Bereich der Halleschen Straße/Kyhnaer Weg, in Schenkenberg/Kertitz, auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik und im Döbernitzer Weg.

Nur das Areal Döbernitzer Weg ist in städtischer Hand, der Rest ist Sache privater Investoren und zieht sich teilweise seit Jahren in der Entwicklung hin. Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch plant zudem im Westen der Stadt die Entwicklung der Auenhöfe.

Von Christine Jacob