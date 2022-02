Delitzsch: Spielplatz verlegen statt Mauer abreißen?

Delitzsch

Weiter Wirbel um den Spielplatz am Delitzscher Tennisplatz. Wegen Sicherheitsbedenken soll die umgebende kleine Mauer abgerissen werden. Unverständnis und Unmut sind groß, viele hängen an der Mauer. Nun gibt es einen Alternativvorschlag.

Diskussion zieht sich

Die Sicherheitsdiskussion um die Mauer zieht sich bereits seit dem vergangenen Sommer. Ein externer Gutachter bemängelte, dass die Mauer so niedrig ist, dass sie Kinder zum Klettern einlädt und diese hinunterfallen könnten – andererseits sei sie aufgrund dieser Höhe keine vollwertige Abgrenzung zur Straße.

Die Mauer am Spielplatz am Delitzscher Tennisplatz gilt als Risiko und wird zum Politikum. Quelle: Christine Jacob

Nach Beratungen der Stadtverwaltung, unter anderem auch im Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales des Delitzscher Stadtrats, steht der Spielplatz nun vor seiner Umgestaltung. Heißt: Mauer weg, Zaun hin, vor allem gibt es ein multifunktionales neues Spielgerät.

Mauer vielen lieb

Doch die Mauer scheint den Delitzscherinnen und Delitzschern so lieb, dass sie lieber bleiben soll. Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) ist jetzt mit einem Alternativvorschlag an die Stadtverwaltung herangetreten, den diese nun prüfen soll. Die Idee: Der Standort des Spielplatzes wird um etwa 80 Meter an den Wallgraben verlegt. Vorteil sei, dass dort dank Linden auch ein schattiges Areal zum Spielplatz würde. „Das Areal müsste natürlich wegen der Straßennähe an drei Seiten eingefriedet werden, der Zugang von der Wallgrabenseite sollte offen sein“, räumt die FWG ein.

Idee eingereicht

Auch für den eigentlichen Standort am Tennisplatz hat die FWG eine Alternative parat: „Hier könnten wir uns vorstellen, dass dieser zu einer begrünten Verweilzone umgestaltet wird. Bänke und Bepflanzung, die Schatten bieten, könnten zu einer städtebaulichen Aufwertung der Innenstadt beitragen.“ Es sei nun wichtig, die derzeitige Planung mit diesem Vorschlag zu vergleichen und seitens der Verwaltung die Machbarkeit zu prüfen. Der Vorschlag ist am Donnerstag im Rathaus als Idee eingereicht worden.

