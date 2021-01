Delitzsch: Stadt will jetzt Personal fürs Bad ausbilden

Delitzsch

In Delitzsch wird weiter an der Zukunftsmusik Bad gearbeitet. Die Stadtverwaltung hat nun eine weitere Ausschreibung veröffentlicht, die auf eine gute Perspektive für das Schwimmen in Delitzsch hoffen lässt.

In den vergangenen Jahren des Betriebs war es im Elberitzbad wiederholt zu Einschränkungen der Öffnungszeiten gekommen – weil das Personal fehlte. Auch die täglichen Badezeiten mussten mangels Personal reduziert werden. Die Stadtverwaltung Delitzsch hat nun eine Ausschreibung für einen Ausbildungsplatz zur beziehungsweise zum Fachangestellten für Bäderbetrieb veröffentlicht.

Vielseitiger Job

Es ist ein vielseitiger und verantwortungsvoller Beruf. Fachangestellte für Bäderbetriebe sorgen natürlich für die Sicherheit in Schwimmbädern, sie überwachen unter anderem aber auch die technischen Anlagen sowie die Wasserqualität und führen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten durch. Sie kümmern sich um Grünanlagen. Sie bieten Schwimmunterricht an. Kurzum: Sie halten den Betrieb in allen Facetten am Laufen.

Wer in diesem Jahr die dreijährige duale Ausbildung anfängt, wird rechtzeitig fertig, um mit dem neuen Bad am alten Standort seine Laufbahn zu beginnen. Derzeit wird von einer Inbetriebnahme des Hallen- und Freibades im Jahr 2024 ausgegangen.

2024 könnte neues Bad öffnen

Vor Kurzem hatte die Stadt dazu auch schon die europaweite Ausschreibung zu drei Losen von der Objektplanung von Gebäude, Freianlagen und anderem über die Planung der technischen Ausrüstung einschließlich der Badewassertechnik bis hin zur Tragwerksplanung veröffentlicht. Die Planung mit Entwurf soll bis zum Jahresende erfolgen. Im Frühjahr 2022 stehen der Bauantrag und Baugenehmigung auf der Agenda, die konkreten Bauleistungen wären ab dem Sommer nächsten Jahres auszuschreiben. Baubeginn des Hallenbads könnte im Herbst 2022 sein, im Frühjahr 2023 könnte die Sanierung des Freibads beginnen – 2024 könnte dann die Fertigstellung für das gesamte Projekt sein.

Von Christine Jacob