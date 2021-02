Delitzsch

Die Belastungsprobe hat schon mal gut funktioniert: Die rund 400 Wohnungen, die im Delitzscher Norden im vorigen Jahr ans Fernwärmenetz angeschlossen wurden, waren auch bei den Tiefsttemperaturen dieses Winters warm. Für 2021 haben sich die Stadtwerke Delitzsch (SWD) erneut Investitionen in Höhe von 3,5 Millionen Euro vorgenommen.

Allein in der Fernwärmesparte sind es 1,2 Millionen Euro: Größtes Projekt ist das Auswechseln von einem der drei 12-Zylinder-Großmotoren im Blockheizkraftwerk am Stadtwerke-Standort in der Sachsenstraße. Der alte ist zehn Jahre alt. Das neue Modul soll doppelt so viel Leistung bringen wie das alte, bereits still gelegte. Bis zum 31. Mai soll der Austausch erfolgen. Zudem ist vorgesehen, die Fernwärmeleitung in der Otto-von-Guericke-Straße umzuverlegen. Und je nach Erfordernis sollen Häuser in der Breitscheidstraße Fernwärmeanschluss bekommen.

Stromnetz an der Spitze

Die Investitionssumme ins Stromnetz steht mit 1,4 Millionen an der Spitze. So ist 2021 das Jahr, in dem der Schalter im Mittelspannungsnetz umgelegt wird: Die Spannung wird von 10 Kilovolt auf 20 Kilovolt (kV) heraufgenommen. Die Vorteile: Dezentrale Erzeuger sind besser zu integrieren. Bei gleichem Materialeinsatz können sie nahezu die doppelte Leistung übertragen oder die bestehende Versorgung mit geringeren Verlusten bewältigen. Mehr Kapazität bedeutet weniger Störungen. Aber dafür musste das Delitzscher Netz ertüchtigt werden. Ein Prozess, der im Prinzip seit Jahrzehnten im Gang ist. Alle Erneuerungen der Stromleitungen wurden mit darauf ausgerichtet. „Kunden mussten ihre Anlage ebenfalls umstellen, mussten teils überzeugt werden, neue Trafos anzuschaffen“, erläutert SWD-Geschäftsführer Robert Greb. Im Frühjahr wird nun Verteilerstation, für Verteilerstation umgestellt.

Erdkabel statt Freileitungen

Es werden erneut Freileitungen in der Erde verschwinden: Der Ortsteil Selben ist mit Kleiner Dorfstraße, Langer Straße und Zschortauer Straße in diesem Jahr dran. Ebenso der östliche Teil in Döbernitz. In Storckwitz ist das Projekt bereits in den ersten Monaten des Jahres abgeschlossen worden. Die Erschließung der neuen Wohngebiete steht ebenfalls immer mit im Plan. Allerdings ist das davon abhängig, wie sich die Projekte entwickeln. Ebenso sind die Stadtwerke im Boot, wenn Immobilien zurückgebaut werden, so wie es in Delitzsch Nord stattfand. Dann werden auch Trafostationen erneuert oder Gasleitungen umverlegt.

Fürs Gasnetz steht eine halbe Million Euro im Plan. Erneuerungen sind in der Ritterstraße, der Karl-Marx-Straße, Kertitzer Straße, Lobesiedlung und in der Thomas-Münzer-Siedlung Zschepen vorgesehen.

Lockdown sorgt für Ablese-Umstellung

Lockdown & Co. haben kaum behindert. „Letztlich liefen bei uns die Baustellen ab dem 2. Januar bis zum 23. Dezember“, berichtet der Technische Leiter Michael Denef. „Corona hat uns einen Schub bei der Umstellung der Ablesungen gegeben“, ergänzt Robert Greb. „Früher waren 40 Kräfte im Einsatz, diesmal waren es weniger als 20.“ An mehr als 50 Prozent der Kunden wurden Ablesekarten verschickt. Die Daten wurden von ihnen selbst abgelesen und übermittelt. Davon schickte wieder die Hälfte die Karte zurück, die anderen gingen übers Stadtwerke-Portal, WhatsApp, den QR-Code. Das heißt: Ein Viertel der Daten kam digital an. Eine gute Quote fürs erste Mal, schätzt der Stadtwerke-Geschäftsführer.

Von Heike Liesaus