Delitzsch: Steht offene Breite Straße vor dem Aus?

Die Breite Straße in Delitzsch wird zunehmend zum Problem. Das Pflaster ist lose, gerät zur Stolperfalle, die Fugen klaffen auseinander und teilweise kann man das Pflaster sogar unter sich klackern hören, wenn man zu Fuß auf der Straße unterwegs ist. Nun soll die Straße untersucht werden. Und es wird fraglich, ob sie wirklich für den Verkehr geöffnet bleiben sollte.

Denn für den Verkehr, der heutzutage über sie rollt, ist die Straße von Grund auf nicht ausgelegt. Vor knapp 20 Jahren wurde die Verbindungsstraße vom Roß- zum Marktplatz saniert. Gedacht und konzipiert war sie dabei aber als eine Fußgängerzone. Danach richteten sich die Pflasterauswahl und die Art der Verlegung in größtenteils ungebundenen Schichten.

War Öffnung ein Fehler?

Vor zehn Jahren wurde die Straße für den Verkehr geöffnet – Hintergrund war dabei auch der Wunsch der Händlerschaft hin zu einer Belebung. Alsbald gingen die Probleme los, lockerten sich die Pflastersteine. Das Thema wird seit fast fünf Jahren immer wieder betrachtet. Und glaubte man vor zehn Jahren noch, der Pkw-Verkehr sei durchaus verträglich und nur Schwerlastverkehr ein Problem, zeigt sich inzwischen ein anderes Bild. Der Autoverkehr – für Schwerlastverkehr ist die Straße längst gesperrt – wird inzwischen als ursächlich für das Schadensbild betrachtet. Zum Beispiel ist das Pflaster gerade dort, wo Autos kurz vor dem Abbiegen gen Markt abbremsen oder sich Autoreifen in Ein- und Ausparkbewegungen häufig drehen besonders schlecht.

Untersuchung angekündigt

Nun wird es ernst: Die Stadtverwaltung hat eine Untersuchung der Straße angekündigt. „Man muss klar sagen, die Breite Straße wird nicht besser, auch wenn immer wieder an der Straße gearbeitet wird“, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) über das Fugendesaster. Die Kreiswerke Delitzsch rücken regelmäßig an, um lose Pflastersteine wieder zu richten. Es wird immer wieder an der Straße herumgeflickt. Regelmäßig gibt es Fugenfüllung und Splittung. Die Probleme kommen immer wieder.

Ein Büro ist jetzt beauftragt, die Straße genau zu untersuchen und zu ermitteln, was zu tun ist, um diese für den Verkehr offen zu halten. Denn die ohnehin seit 2011 zahlenmäßig gesunkene und natürlich auch von Corona-Folgen beeinträchtigte Händlerschaft in der Breiten Straße und auch rund um den Markt fürchtet, dass eine Schließung dem Todesstoß gleichkommt.

Offene Diskussion gewünscht

Die grundhafte Untersuchung wird auch zeigen, was finanziell zu tun wäre, um die Straße als verkehrsoffen zu erhalten. Die Stadt braucht eine Kostenschätzung, um in die politische Diskussion zu gehen, wie es weitergehen soll. Das „Wie weiter?“ scheint also von der Frage abhängig, wie der Straßenaufbau für eine nachhaltige Lösung aussehen muss und was investiert werden muss. Ganz klar müssten dabei dann Kosten und Nutzen abgewogen werden. So sei dann auch offen zu diskutieren, ob die Straße offen bleiben oder doch lieber wieder zur Fußgängerzone werden sollte, stellt die Verwaltungsspitze klar.

Von Christine Jacob