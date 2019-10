Delitzsch: Termin für Eröffnung des neuen Hortes steht

Delitzsch

Am 3. Dezember um 15 Uhr soll der neue Hort Loberaue an die Kinder und Erzieherinnen übergeben werden. Die Kinder aus der in der Nähe liegenden Grundschule am Rosenweg werden die Einrichtung aber bereits ab Mitte November beziehen, informiert die Stadtverwaltung. So könnten die jungen Nutzer sich schon im neuen Domizil einleben, bevor die offizielle Feier startet. Der neue Hort ist für 300 Kinder ausgelegt. Aktuell werden seit Beginn des Unterrichtsjahres die Schulräume am Rosenweg als Interimslösunggenutzt. Zuvor wurden die Kinder in fünf verschiedenen Einrichtungen betreut. Dort wurden und werden die Plätze nun für jüngere Kinder umgebaut.

Zweiter Rettungsweg

Die Sanierungszeit der ehemaligen Westschule betrug damit gut 15 Monate. Als Hort-Gebäude soll sie nun bis 8. November fertiggestellt werden. Die Bauverzögerung war vor allem der Einrichtung eines zweiten Rettungsweges geschuldet. Dieser war zuerst im Gebäude geplant. Während des Baus wurde festgestellt, dass erhebliche statische Probleme auftreten und die Einrichtung hohe Mehrkosten verursachen würde. Deshalb wurde nun ein Anbau errichtet. Die Zwischenlösung hatte den Vorteil, dass sich Lehrer und die Erzieher, die in der neuen Einrichtung arbeiten, besser kennenlernen konnten.

Von Heike Liesaus