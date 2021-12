Delitzsch

Eigentlich ist sie die rechte Hand des Delitzscher Oberbürgermeisters und sorgt dafür, dass im Arbeitsalltag des Stadtoberhaupts alles glatt läuft, Termine passen und Papiere da sind. Doch dieses Jahr hatte und hat Ute Brück andere Aufgaben, wichtigere.

Hoher Personalaufwand

Die Verwaltungsmitarbeiterin, die sonst im Vorzimmer des OBM sitzt, saß dieses Jahr so manchen Sonntag am Empfang von Impfterminen im Bürgerhaus und unterstützte Impfärzte wie den Delitzscher Gerhard Neumann, der auch dank ihres Einsatzes mehr als 10 000 Impfungen gegen Corona schaffte. „Die gute Seele des Vorzimmers hat in diesem Jahr herausragende Arbeit geleistet, mit so vielen Menschen telefoniert, geschrieben. Ohne sie wäre das Impfen in Delitzsch nicht so weit gekommen“, lobt Pressesprecherin Nadine Fuchs. Impfungen bedeuten auch für die bürokratischen Verfahren dahinter eine Menge Personalaufwand: Für die Telefonie waren zum Beispiel dieses Frühjahr allein im Rathaus Delitzsch zwei Personen komplett freigelenkt, zwei weitere Mitarbeiter erledigten es nebenbei. Und für jeden Impftag im Bürgerhaus muss Hausmeister Mario Heinrich auf- und zusperren, Möbel rücken, Kaffee kochen und mehr.

Tausende Impfungen, hunderte Überstunden

Ute Brück. Gerhard Neumann. Mario Heinrich. Es sind stellvertretend genannte Namen für all jene, die die Impfquote voranbringen. Auch in der Delitzscher Stadtverwaltung gibt es noch mehr Menschen, die sich dafür einsetzen. Die Bilanz bislang: Seit März sind insgesamt 18 Personen aus der Stadtverwaltung an 21 Tagen im Einsatz gewesen und haben 456 Stunden geleistet. Dabei haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses zumeist mobile Impfteams unterstützt, zum Beispiel Chipkarten eingelesen, Terminierungen vorgenommen und anderes. An einem Tag wurde sogar parallel im Bürgerhaus und im Rail Maint Saal geimpft, jeweils mit Unterstützung der Verwaltung. Die auf dem Zeitkonto erfassten Überstunden wurden von den Kolleginnen und Kollegen inzwischen abgebummelt. Derzeit sind zwei Kolleginnen der Stadtverwaltung an fünf Tagen der Woche im Testzentrum des DRK und helfen dort aus. Im Bürgerhaus muss weiterhin ein Hausmeister vor- und nachbereiten, damit die Impfwoche dort stattfinden kann. Diese Arbeitszeit ist in diesen bislang 456 Stunden noch nicht mit eingerechnet.

Gute Zusammenarbeit

Die Stadtverwaltung kann bislang rund 4700 Impfdosen bilanzieren. Das sei ein kleiner Teil, „der zu der großen Leistung in den Hauspraxen und Impfzentren hinzukommt“, freut sich das Rathausteam. Die Zusammenarbeit mit dem DRK – sowohl auf städtischer als auf Landesebene – sei sehr gut, ebenso wie mit den Sub-Auftragnehmern, wie dem ASB, der die Impfaktionen realisiert hat, oder auch der Bundeswehr. In dieser Ausnahmesituation sei letztendlich alles ohne nennenswerte Probleme gelaufen und man freue sich über jede Impfung. Aktuell läuft im Bürgerhaus auch wieder eine Impfwoche – diesmal allerdings ausschließlich vom DRK organisiert. Die Anmeldung zur aktuellen Impfwoche erfolgt über https://sachsen.impfterminvergabe.de/ – es gibt bis 18. Dezember noch Resttermine auf gut Glück. Am 28. und 29. Dezember 2021 wird im Delitzscher Bürgerhaus von 10 bis 17 Uhr ohne Anmeldung geimpft. Täglich stehen insgesamt 150 Dosen zur Verfügung. Wieder ist ein Team der Stadtverwaltung im Einsatz.

Von Christine Jacob