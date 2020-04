Delitzsch

Ein Einbruch wurde Samstagmittag in der Fabrikstraße in Delitzsch festgestellt. Dort hatten sich Unbekannte durch Aufhebeln zweier Türen Zugang zu privat gemieteten Lagerhallen verschafft, informierte am Sonntag die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig.

Werkzeug für Kfz-Reparaturen gestohlen

Aus den Hallen wurden verschiedene Geräte und Werkzeuge für Kfz-Reparaturen entwendet. Der Stehlschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Außerdem richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro an. Laut Polizei muss der Einbruch zwischen dem 11. und 18. April erfolgt sein.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von lvz