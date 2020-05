Delitzsch

Nachdem ein oder mehrere unbekannte Täter die Radmuttern an einem abgestellten Auto gelockert haben, sucht die Polizei in Delitzsch nach Zeugen. Der Fahrzeughalter hatte seinen Skoda Octavia am Sonnabend, dem 16. Mai, gegen 18 Uhr ordnungsgemäß gesichert auf dem Parkplatz Am Wallgraben 30 abgestellt. Am Montagmorgen (18. Mai), kurz vor 6 Uhr, habe sich der 53-Jährige wieder in sein Auto gesetzt und sei zur Arbeit gefahren, berichtete die Polizei. Auf dem Rückweg zwischen Göbschelwitz und der Bundesstraße 2 verlor sein Fahrzeug dann das linke Vorderrad.

Auch andere Autos betroffen

Der Mann rief daraufhin sofort in einer nahegelegenen Werkstatt an. Während der Reparatur stellte sich dann heraus, dass auch am rechten Vorderrad Radmuttern gelockert wurden. Der Geschädigte verständigte nun die Polizei. Bei dem Vorfall selbst entstand geringer Sachschaden.

Anzeige

Aufgrund vorliegender Erkenntnisse soll es nicht nur den einen Pkw betroffen haben, so die Polizei weiter. Die Beamten des Delitzscher Reviers haben die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Nun fragt die Polizei: Wer hat während der Tatzeit Beobachtungen gemacht, wer kann sachdienliche Hinweise geben? Gesucht werden zudem weitere Geschädigte. Diese sowie die Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58 in 04509 Delitzsch, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Weitere LVZ+ Artikel

Von LVZ