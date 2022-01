Delitzsch: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Delitzsch

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Freitag gegen 4 Uhr mit Pyrotechnik einen an einer Wand in der Johannes-R.-Becher-Straße befestigten Zigarettenautomaten aufzusprengen. Dabei wurde der Automat beschädigt und teilweise aus der Verankerung gerissen, blieb allerdings verschlossen.

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, konnte die Höhe des entstandenen Schadens noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Erst in der Nacht zum Mittwoch gab es eine nächtliche Explosion in Zwenkau. Auch dort wurden offenbar Böller genutzt.

Von sg