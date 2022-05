Delitzsch: Unterer Bahnhof hat neuen Eigentümer

Delitzsch

Der Untere Bahnhof in Delitzsch hat nach jahrelangem Leerstand wieder eine Zukunftsperspektive. Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) rettet das Objekt vor der Zwangsversteigerung.

Delitzscher schlagen rechtzeitig zu

Es war eine Punktlandung. Einen Tag vor dem Zwangsversteigerungstermin gelang es der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch den Unteren Bahnhof von der bisherigen Eigentümergesellschaft, der Aedificia Delitzsch KG (AIEG), zu kaufen. Die Aedifica hatte deutschlandweit Empfangsgebäude erworben und sich den Slogan „Wir verstehen Bahnhof“ auf die Fahnen geschrieben. Doch die Sprache der Bahnhöfe ist heutzutage schwer: schwer neue Nutzungen und Mieter zu finden. Manchmal wurden der Aedifica-Immobilien bereits von Kommunen aufgekauft.

Delitzscher Unternehmen will Investruine verhindern

„Es war eine schwere Geburt und es war nervenaufreibend“, beschreibt WGD-Geschäftsführer André Planer den Prozess. Ein entsprechender Aufsichtsratsbeschluss lag vor, die Stadt steht hinter dem Kauf, das Einvernehmen aller Gläubiger ist da, der Notarvertrag vollzogen. Hintergrund für die WGD ist auch, zu verhindern, dass ein weiterer Finanzinvestor sein Geld „parkt“ und eine Investitionsruine oder ein reines Spekulationsobjekt entsteht.

Die WGD will das Empfangsgebäude in kommunaler Hand wissen. Diverse Ideen und Pläne gibt es für die Zukunft des Gebäudes. Einer steht felsenfest wie seit Jahren: Die Volkshochschule des Landkreises Nordsachsen (VHS) soll in den Unteren Bahnhof einziehen. Die Bildungseinrichtung soll dann der sogenannte Ankermieter sein. Diese Idee gab es seit Jahren. Laut Vor-Eigentümer Aedificia wurde dahingehend bereits investiert, waren Arbeiten angelaufen, auch wenn von außen wenig wahrzunehmen ist. Die erste Etage sei komplett entkernt worden.

Volkshochschule zieht in Unteren Bahnhof Delitzsch

Es gibt neben der VHS weitere Ideen, Vorhaben und Wünsche beim Neu-Eigentümer: ein Bäcker könne einziehen, der S-Punkt soll bleiben, eine öffentliche Toilette eingerichtet werden. Und eine Wunschvorstellung wäre der Einzug eines Polizeistützpunkts. Die WGD will zudem eng mit dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig zusammenarbeiten, sich um Fördermittel bemühen.

Vor 2023/24 ist laut WGD nicht mit einer Sanierung zu rechnen. Es müssen Prüfungen und Untersuchungen erfolgen, Bauanträge brauchen ihre Zeit. Erste Gespräche mit einem Ingenieur-Büro gab es bereits. Es geht um über 1000 Quadratmeter Nutzungsfläche des um 1950 erbauten Empfangsgebäudes. Kurz um: Es ist ein Millionenprojekt.

Politik in Delitzsch begrüßt Pläne

Im politischen Delitzsch überwiegt die Freude: „Die Delitzscher Freien Wähler begrüßen ausdrücklich die Pläne, die VHS im Unteren Bahnhof anzusiedeln“, heißt es in einer Pressemitteilung der Wählergemeinschaft, die zudem ankündigt: „Die Delitzscher Freien Wähler werden jede Initiative unterstützen, die zur Verschönerung dieses wichtigen Gebäudes in unserem Stadtbild beiträgt.“

Von Heike Liesaus und Christine Jacob