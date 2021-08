Delitzsch: Unterer Bahnhof steht vor entscheidenden Wochen

Ab Mitte August soll Klarheit herrschen. Der Landkreis Nordsachsen hat dem Eigentümer des Unteren Bahnhofs in Delitzsch eine letzte Frist gesetzt. Gibt es keine Einigung, könnte die gesamte Sanierung scheitern.

