Der Umzug sollte längst erfolgt sein, doch auch im April 2021 ist die Volkshochschule in Delitzsch in der Wittenberger Straße zu finden. Warum die Pläne für den Standortwechsel in den Unteren Bahnhof noch nicht umgesetzt wurden, erklärt Sven Keyselt vom Landratsamt Nordsachsen.