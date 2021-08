Delitzsch: Vandalismus ein Schönwetterphänomen?

Delitzsch

Die Genesung, die historische Brunnenanlage im Herzen des Delitzscher Stadtparks, ist noch immer gezeichnet und wird es wohl noch eine Weile bleiben: Skulptur und Brunnenbecken wurden vor knapp zwei Wochen mit Farbe und Edding beschmiert – rund 11 000 Euro Schaden entstanden, das ist aber nur eine erste Schätzung. An weiteren Stellen in der Stadt sind nun ähnliche Schmierereien mit Farbe aufgetaucht, so zum Beispiel an der Mauer des Alten Friedhofs entlang des Schäfergrabens.

Vandalismus vor allem im Sommer

Von einer Vandalismusserie wie sie Delitzsch vor fünf Jahren erlebt hat, will die Verwaltungsspitze aber (noch) nicht reden. Damals zog sich mit zerschlagenen Scheiben, angezündeten Papierkörben, gestohlenen Pollern und beschädigten Bäumen eine Reihe von mutwilligen Beschädigungen quer durch die Stadt. Von einem solch ausgewachsenen Seriencharakter ist man derzeit noch entfernt, wenngleich es schon diverse Taten von gefällten Bäumen über beschädigte Bänke bis hin eben zur beschmierten Genesung gab. Damals wie heute jedoch auffällig: Vandalismus, so auch die Einschätzung des Oberbürgermeisters, scheint ein Schönwetterphänomen. In den Sommermonaten nimmt Vandalismus zu, in der kalten Jahreszeit scheint es ruhiger. Die gute Nachricht aber sei, dass Graffiti ansonsten stark zurückgegangen seien, so OBM Manfred Wilde (parteilos).

Belohnung für Hinweise

Die Stadtverwaltung hat für sachdienliche Hinweise in Fällen von schwerem Vandalismus eine Belohnung ausgesetzt, bei der 500 Euro gezahlt werden, wenn diese Hinweise zur Ergreifung von Tätern oder Täterinnen führen. Im Falle der Schmier-Aktion an der Genesung soll das zumindest schon so erfolgreich gewesen sein, dass sich die Hinweise auf Täterin beziehungsweise Täterinnen dem Vernehmen nach zuspitzen.

Von Christine Jacob