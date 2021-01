Zwochau

Für die Zwochauer geht es in Hinblick auf die Bargeldversorgung vor Ort um alles und ihre Forderung beinhaltet dennoch nur einen Bruchteil von dem bisher Verfügbaren. Nachdem die Volksbank Delitzsch ankündigte, vier ihrer Zweigstellen bis zum Jahresende komplett schließen zu wollen, sollen nun wenigstens die SB-Bereiche erhalten werden, erklären Sigird Haedicke und Jürgen Schladitz, die in Zwochau stellvertretend für viele Volksbank-Kunden und -Mitglieder einstehen.

Ähnliches Vorgehen wie vor 15 Jahren

Während des 30-minütigen Treffens kurz nach den Weihnachtsfeiertagen vor der Zweigstelle in dem Wiedemarer Ortsteil kommen sechs Kunden vorbei, die den Geldautomaten nutzen – solange sie noch können. Da ruft Jürgen Schladitz eine Begebenheit aus den 2000er-Jahren den Anwesenden ins Gedächtnis. Damals sei die Filiale in Glesien mit dem Verweis geschlossen worden, Kunden sollten zukünftig nach Zwochau ausweichen. 15 Jahre später bleibt bald nur noch die Filiale in Delitzsch als Anlaufstelle.

Breitbandausbau kann nicht die Lösung für alles sein, sagt Schladitz. Die Sorgen, die Senioren heute haben, werden auch die Sorgen der älteren Menschen in der Zukunft sein, sagt er. Das gilt sicher auch für Hohenprießnitz, Krostitz und Löbnitz. Doch in Zwochau ist die Situation noch einmal eine andere. Hier hatte die Konsumgenossenschaft ihre Filiale bereits Ende 2018 geschlossen, obwohl der Ortsteil mit seinen neuen Wohngebieten in den Vorjahren konstant gewachsen war.

Versorgung durch mehrere Betreiber?

Daher will sich auch Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU) für eine Bargeldversorgung in Zwochau einsetzen. In welcher Form, das müsse noch geklärt werden. Er könne sich beispielsweise vorstellen, dass mehrere Geldinstitute sich die Betriebskosten teilen und einen gemeinsamen SB-Bereich anbieten.

In Löbnitz zeichnet sich aktuell eine ganz andere Lösung ab: Ein bisher anonymer Geldgeber hat sein Interesse bekundet, die Betriebskosten des SB-Bereichs zu finanzieren und will über die Bürgerinitiative mit der Volksbank ins Gespräch kommen. Auch hier ist der Ausgang offen.

Von Mathias Schönknecht und Heike Liesaus