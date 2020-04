Delitzsch: Wann tut sich endlich was an der Artur-Becker-Schule?

Delitzsch

Aufgrund der Corona-Pandemie soll man auch jetzt nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Gut dran ist, wer einen eigenen Garten hat. Doch wie ist es, wenn man den nicht richtig nutzen kann? Zwei Delitzscher Senioren leiden aktuell darunter.

Senioren empfinden Situation als „belastend“

„Belastend“, finden die derzeitige Situation rund um Corona die Delitzscher Renate und Hermann Titze. Für die beiden, 81 und 85 Jahre alt, ist ihr Garten jetzt ganz wichtig. „Man soll ja sonst möglichst nirgends hin“, sagt die Delitzscherin. Allerdings empfinden sie nun ein Problem wieder ganz stark, das sie schon lange ärgert und über das die LVZ in der Vergangenheit bereits berichtete.

Das Ehepaar wohnt direkt an der Artur-Becker-Schule im Delitzscher Osten. Seit 2006 wird auf dem Schulhof geparkt und die Abgase würden die Anwohner in den Gärten belasten, die zu den anliegenden Häusern der Friedrich-Ebert-Straße gehören, lautet die Kritik des Rentnerpaares.

Parkplätze in Oststraße reichen nicht

Derzeit müssen die meisten Schüler ja zu Hause bleiben. „Doch auch jetzt, wo keine Schule ist, wird auf dem Schulhof geparkt. Die Lehrer nutzen nicht die vorhandenen Parkplätze“, ärgert sich Renate Titze. Sie meint jene Stellflächen an der Oststraße, die könne man doch mit einem Schild „Nur für Lehrer“ versehen und den Schulhof dann mit einer Schranke zumachen, finden die Delitzscher.

„Wir sind nicht gegen die Kinder. Wenn man an der Schule wohnt, weiß man, dass es auch laut wird“, betont Renate Titze. Doch die Parkerei ärgert die Anwohner schon lange. Wenn normaler Betrieb herrscht und kein Verbot durch Corona, würden zudem am Wochenende zu Sportveranstaltungen oft 60 bis 80 Autos auf dem Schulhof parken.

Warten auf Sanierung

Vom Delitzscher Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) fühlen sich Titzes abgewimmelt – die Verwaltung konnte zuletzt aber immerhin die Hoffnung machen, dass sich mit einer wie auch immer gearteten Sanierung der Schule auch an der Parksituation etwas ändert.

Wiederum hat die LVZ bei der Stadtverwaltung nachgefragt. Wiederum ist klar, dass sich Titzes und nicht nur die noch gedulden müssen. Nicht zu vergessen ist schließlich, dass vor allem Schüler und Lehrer schon lange auf eine Lösung für die baulich deutlich in die Jahre gekommene Schule warten.

Stadtrat stellt weitere Weichen

Die Oberschule gehört nach wie vor zum bestätigten Fördergebiet „Delitzsch Ost“, welches bislang noch das Areal rund um die Artur-Becker-Oberschule und den Friedhof umfasst. Nun aber arbeitet die Stadtverwaltung an einer Erweiterung dieses Stadtumbaugebiets und will es weiter anpassen und vergrößern. Aktuell wird daher auf den Stadtrat Ende April verwiesen, bei dem genau dieses Thema auf die Agenda kommen soll.

Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat inzwischen ergeben, dass die Schule am besten neu zu bauen wäre. In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt ist das Projekt grundsätzlich auch vermerkt – Fertigstellung wäre da so oder so nicht vor 2025. Die Hoffnung bleibt mehr als berechtigt: Wird die Schule neu gebaut, ändert sich auch die Parkplatzsituation.

Von Christine Jacob und Inge Engelhardt