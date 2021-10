Delitzsch: Wann wird Artur-Becker-Schule endlich saniert?

Delitzsch

Neu- und Umbau des Delitzscher Bades in der Elberitzstraße werden drei Millionen Euro teurer. Rund 21 Millionen wird das Projekt kosten. Da werden Sorgen und Gerüchte laut, die seit Jahren sanierungsbedürftige Artur-Becker-Oberschule falle hinten runter. Was ist dran? Was ist für die Schule geplant?

Was bewirken die Bad-Mehrkosten?

Klar ist: „Die nächsten Jahre erfordern absolute Haushaltsdisziplin“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Statt bislang nur grob geschätzter 18 Millionen Euro wird das Bad-Projekt 21 Millionen Euro kosten, der Stadtrat hat vor einer Woche zugestimmt, dass dennoch die Entwurfsplanung folgen soll. Schmerzgrenze soll die Summe von 24 Millionen Euro sein. Die Artur-Becker-Oberschule werde dennoch saniert, stellt die Verwaltungsspitze angesprochen auf Gerüchte klar.

Wie viel Geld braucht es?

Die Kosten für die Schulsanierung stehen noch nicht genau fest. Der Sanierungsprozess der Artur-Becker-Oberschule samt ihrer Turnhalle steckt noch am Anfang. Bislang ist in der mittelfristigen Finanzplanung keine Kostenschätzung, sondern erst eine Kostenannahme hinterlegt. Dabei geht man in der Kostenannahme von etwa 13 Millionen Euro aus.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Kostenannahme fußt auf Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten. Genaueres kann erst definiert werden, wenn das Projekt jene Schritte geht, die beim Bad schon geschehen sind: Mit der Vorplanung, diese brachte beim Bad die 21 Millionen Euro zu Tage, können genauere Aussagen zu den zu erwartenden Kosten gemacht werden und dann könnten Entwurfsplanung und weitere Schritte erfolgen.

Schule und Bad gehören zu einem Fördergebiet

Gibt es Fördermittel? Sowohl das Bad als auch die Schule sind Bestandteil eines bestätigten Fördergebiets. Das Fördergebiet Delitzsch-Ost umfasst eine Fläche von rund 42 Hektar, auch Sanierungen auf dem Friedhof und die Friedrich-Ebert-Straße sowie Maßnahmen im Umfeld des Bades in der Elberitzstraße sind unter anderem Bestandteil der Förderkulisse.

Wie und was wird gebaut?

Zielstellung der Stadt ist ein Neubau der Schule. Voraussichtlich liefe das wie folgt: Abriss der Sporthalle, an der Stelle Neubau des Schulgebäudes, bis dahin Unterricht im bestehenden Schulgebäude, dann Umzug in den Neubau, Abriss des alten Schulgebäudes, dort dann Neubau der Turnhalle. Es wäre eine Sanierung im laufenden Betrieb, auch weil es im Gegensatz zur Sanierung der Erasmus-Schmidt-Oberschule im Norden der Stadt vor fünf Jahren keine Ausweichquartiere mehr gibt.

Wann wird die Schule gebaut?

Mit einem Baubeginn ist erst 2025 zu rechnen. Dies steht unter anderem in Zusammenhang mit dem Bad beziehungsweise dem derzeit noch in der Schule befindlichen Lehrschwimmbecken und Pflichtaufgaben der Stadt. Erst wenn mit dem neuen Bad eine neue Adresse fürs Schulschwimmen steht, kann das alte weg. „Es geht nur aufeinanderfolgend“, so OBM Manfred Wilde. Es geht also auch um eine Baufeldfreimachung. Zudem kann die Stadt nicht zwei Millionenprojekte dieser Größenordnung realisieren. Auch Vorplanungen und Ausschreibungen dauern, erst Mitte 2024 lägen Ergebnisse vor.

Artur Becker Die Artur-Becker-Oberschule (ABOS) wurde 1976 eingeweiht. Sie ist nach dem Politiker Artur Becker benannt. Dieser war Reichstagsabgeordneter und Kämpfer im Spanischen Bürgerkrieg sowie Funktionär des Kommunistischen Jugendverbandes. Nach der Wende wurden nach Artur Becker benannte Objekte weitgehend umbenannt, in Delitzsch ist der Name als einer von wenigen Orten noch publik.

Wird die Schüler- und Lehrerschaft einbezogen?

Ja. Die Stadtverwaltung will mit dem Lehrpersonal und Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten, um sie und ihre Ideen, Wünsche und Vorschläge in die anstehenden Arbeiten mit einzubeziehen. An der Artur-Becker-Schule lernen zirka 500 Kinder und Jugendliche in 20 Klassen.

Von Christine Jacob