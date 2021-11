Delitzsch

Erst 2020 wurde im Bereich der Bahnunterführung der Dübener Straße und der Albert-Böhme-Straße in Delitzsch gebaut. Nun gibt es die nächste Baustelle. „Warum wurde das nicht in einem Abwasch erledigt?“, erreichten die Redaktion Fragen aus der Leserschaft. Die LVZ hat nachgehakt.

Ende September begannen die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn an der B 183a/Albert-Böhme-Straße. Erst 2020 wurden über Monate die Stützwände instandgesetzt und vorfünf Jahren erst wurde das Trogbauwerk repariert.

Amt erklärt Gründe

Warum konnte nicht alles in einem Abwasch erledigt werden? „Die Straßenbauverwaltung hat rechtlich dem Grundsatz der Vergabe von Bauleistungen in sogenannten Fachlosen zu folgen“, erklärt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das bedeute, dass eine Baumaßnahme in qualitativ abgrenzbare Fachgebiete/Gewerbezweige zerlegt werden muss, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Hintergrund ist, die Beteiligung mehrerer Auftragnehmer zu ermöglichen. Dass dann nicht alle Lose gleichzeitig umgesetzt werden könnten, habe mehrere Gründe wie die Aufrechterhaltung des Verkehrs. Man hätte mehrere Bauabschnitte bilden müssen. Zum anderen lagen zu den Einzellosen unterschiedliche Planungsstände vor. Nicht zuletzt bestünden dann noch bauvertragsrechtlich hohe Risiken bei Verzögerungen eines Vorloses.

Wie ist der Stand auf der Baustelle? Der erste Bauabschnitt zwischen Karl-Marx-Straße und Dübener Straße wurde wegen der Erreichbarkeit des Netto-Einkaufsmarktes nochmals in Teilabschnitte unterteilt. Die Bauarbeiten an der Fahrbahn des ersten Teilabschnittes wurden kürzlich abgeschlossen. Seit 1. November werden die Arbeiten der Fahrbahnerneuerung im zweiten Teil ausgeführt. Der Abschluss der gesamten Arbeiten in der Albert-Böhme-Straße ist unter Vorbehalt der Witterung für Ende des Monats geplant.

Letzte Arbeiten laufen voraussichtlich noch bis Ende November. Quelle: Wolfgang Sens

Warum sehen die Fußwege teils nicht besser aus als vorher? Laut Lasuv ist die Stadt Baulastträger der Gehwege. Delitzsch ist teils mittels eines Kostenübernahmevertrages beteiligt. Diese Leistungen des Pflasterbaus und der Wiederherstellung der sandgeschlämmten Schotterdecke befänden sich derzeit in der Fertigstellung. Eine Erneuerung der Gehwegbefestigungen über diese Anpassungsbereiche hinaus sei laut Lasuv nicht vorgesehen. Dafür wäre ein entsprechendes Planungs- und Genehmigungsverfahren notwendig gewesen.

Nächste Baustelle ab Frühjahr

Wann beginnt der zweite Teilabschnitt? Der zweite Bauabschnitt in der Dübener Straße wird im Frühjahr begonnen. Dann wird auf rund 720 Metern beginnend am östlichen Ausbauende der Eisenbahnüberführung bis zur Kreuzung Dübener Straße/Ostsiedlung gearbeitet. Dieser Abschnitt soll mit einer konstanten Fahrbahnbreite von sieben Metern erneuert werden. Die gesamte Baumaßnahme soll voraussichtlich im Sommer abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

Was für Sperrungen gibt es? Die B 183a muss voll gesperrt werden. Der Durchgangsverkehr wird in beide Richtungen über die K 7447, den Stadtring und die K 7441 geführt. Der innerstädtische Verkehr wird in Abhängigkeit des jeweils gesperrten Abschnittes über das kommunale Straßennetz geführt.

