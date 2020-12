Delitzsch: Weihnachts-Shopping im Lockdown

Delitzsch

Die Tour durch die Delitzscher Einkaufsmeile ist dieser Tage besonders. Viele Geschäfte, die nichts mit Nahrungsmittel- oder medizinischer Versorgung zu tun haben, sind aufgrund des Corona-Lockdowns geschlossen. Aber es gibt vielfach die Zettel mit Telefonnummern und den Hinweisen auf Liefermöglichkeiten an den Schaufenstern. Ein bisschen was geht noch in Sachen Weihnachtseinkauf. Der muss dann aber vielfach an die eigene Haustür kommen.

Online-Shop wird aufgebaut

So ist zum Beispiel beim Modegeschäft Rindsland noch zu lesen, dass es erstmals in der 29-jährigen Firmen-Geschichte bereits im November den 20-prozentigen Nachlass auf alles gab. Im Schaufenster dreht sich eine Pyramide. Es werden im Geschäft also auch kunsthandwerkliche Objekte aus Seiffen angeboten. „Ich bin von 11 Uhr bis spät abends im Laden. Ich arbeite zurzeit an meinem Online-Shop“, erzählt Norbert Rindsland am Telefon. „Damit habe ich gut zu tun, denn ich mache das alles alleine und muss mich erstmal wieder einfuchsen. Ja, und ab und an wird auch mal was gekauft.“

Der Aufsteller vorm Foto-Geschäft Factory 7 einige Schritte weiter weist noch auf den „X-Mas-Basar“ hin. Aber die Telefonnummer ist vor allem für jene da, die Foto-Arbeiten bestellt haben. „Aber das ist jetzt auch soweit durch“, erklärt Inhaber Detlef Schwuchow.

Bücher in letzter Minute

Traditionelle Last-Minute-Weihnachtsgeschenke sind Bücher. Aber diesmal sollte wenigstens ein Last-Day-Geschenk draus werden. Denn falls noch etwas fehlt, muss bestellt werden. Auch beim Delitzscher Buchhaus Engler. „Wir wollen weiter für Sie da sein“, steht auf dem Zettel am Fenster am Geschäft Rossplatz. „Das wird doch sehr rege angenommen. Es gehen täglich mehrere Bestellungen ein. Wir liefern innerhalb von Delitzsch aus oder versenden im Umkreis“, erklärt Ingolf Engler. „Im Online-Shop kann bei uns sogar aus über einer Million Artikeln ausgewählt werden. Aber jetzt gibt es bei den Kunden doch die Angst, dass nicht mehr alles pünktlich ankommt. Was aber lieferbar ist, das liefern wir auch noch am Tag des Heiligabends aus.“

Modenschau auf Facebook

Auch beim geschlossenen Modehaus Fischer steht der Hinweis: „Wir sind für Euch erreichbar.“ Ebenso geht offenbar beim Schuhreparatur- und Schlüsseldienst und im Schmuckgeschäft etwas. Die Schriftzüge „Lockdown“ und „Wir bleiben“ stehen groß am Jeansladen Hosenstall. Inhaber Christian Letzel ist schon im ersten Lockdown ebenso wie Julia Letzel mit dem Jeansladen Pick up auf Facebook vorangegangen. Da hat das Durchsehen der Bilder und Videos Unterhaltungswert: Wenn sich Inhaber und gute Freunde selbst als Model betätigen und Jeans, Hoodies, Shirts und Jacken vorführen. Der Verweis auf die Kommunikation per Mobiltelefon oder Whatsapp fehlt nicht: „Wegen vorhandenen Größen sprechen wir das dann so ab.“

Aber es gibt auch die Möglichkeit, einen späteren Einkauf in Delitzsch zu verschenken: Auf www.stadtgutschein-delitzsch.de können Gutscheine für den Einkauf allgemein in der Stadt oder für einzelne Läden bezogen werden.

