Delitzsch: Weihnachtsfreude für 58 bedürftige Kinder

Delitzsch

Im Eingangsbereich des Delitzscher Kauflands im Norden der Stadt steht ein Weihnachtsbaum. Soweit nichts Ungewöhnliches in dieser Zeit des Jahres. Bis vor Kurzem hingen an ihm noch 50 rote Kugeln. Darauf klebten Weihnachtswünsche von Kindern in schwierigen Lebenslagen, die im Haus Biesener Bogen leben, einer Einrichtung im Rackwitzer Ortsteil Biesen. Von den Kugeln ist nun keine mehr übrig.

Kinder in Biesen bekommen große Kletterspinne

„Wir haben alle Wünsche erfüllt“, sagt Christian Boxhorn, Marktleiter des Kauflands. Es seien sogar einige Geschenke mehr dazugekommen. „Wir waren überrascht und hätten nicht gedacht, dass das in Delitzsch so schnell klappt“, sagt Boxhorn. In der Woche vor dem Nikolaustag konnten Kunden und Mitarbeiter sich eine der roten Kugeln aussuchen und das Geschenk an der Kasse bezahlen. Sie konnten auch sehen, was sie kaufen und für wen, sagt Boxhorn. Genauso steht nun auf den Geschenken, von wem es ist.

Lesen Sie auch

Die Aktion gibt es an allen Kaufland-Standorten. Jeder Markt suche sich dann die Einrichtung selbst heraus, an die die Geschenke gehen sollen. Die Delitzscher haben sich für das Haus Biesener Bogen entschieden. Der Einkaufsmarkt hat auch die anderen Geschäfte im Shoppingcenter mit einbezogen und so für eine zusätzliche Überraschung gesorgt: Die Apotheke im Kaufland, das Asia Bistro, der Döner Imbiss und die Zappendorfer-Wurstmacher-Filiale haben zusammengelegt und weitere 1100 Euro an das Kinderhaus übergeben.

„Wir sind mehr als dankbar“, sagt Jana Kunze, stellvertretende Geschäftsführerin der Volkssolidarität Nordsachsen und pädagogische Leiterin des Hauses Biesener Bogen. Nicht nur die Geschenke seien eine große Hilfe, auch das Geld. Davon werde eine große Kletterspinne gekauft.

Erstmals ambulante Erziehungshilfe berücksichtigt

„Wir freuen uns sehr“, erklärt auch Johannes Döhler, Leiter der ambulanten Erziehungshilfe. Da diese nicht als Einrichtung gezählt werde, fällt sie sonst immer aus Spendenaktionen wie dieser heraus, sagt Döhler. Da die Aktion für 50 Geschenke ausgelegt war, aber in der Einrichtung im Biesener Bogen nur 15 Kinder und Jugendliche wohnen, „haben wir die ambulante Hilfe dazugenommen“, sagt Sandra Neuhaus, Leiterin Haus Biesener Bogen. Da die Wunschliste sogar übererfüllt wurde, erhält jetzt jedes der 58 Kinder ein Geschenk.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bescherung ist bereits am 21. Dezember, zur großen Weihnachtsfeier des Hauses Biesener Bogen. Viele der Bewohner und Bewohnerinnen sind danach bereits zu Hause bei ihren Familien, sagt Neuhaus. Die Kinder, die auch an Heiligabend in der Einrichtung sind, bekommen ein zusätzliches Geschenk, sagt Neuhaus.

Von Mathias Schönknecht