Delitzsch: Weiterer Zigarettenautomat gesprengt

Delitzsch

In Delitzsch hat es einen weiteren Versuch gegeben, einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Auch in der Maybachstraße sei ein freistehender Automat beschädigt worden, informierte die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag, der neue Fall sei Freitagnachmittag bekannt geworden. Unbekannte hatten versucht, den Automaten mit pyrotechnischen Erzeugnissen aufzusprengen. An das Geld und die Waren gelangten die Tatverdächtigen nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde mit circa 2000 Euro angegeben.

Bereits ein Fall in der Johannes-R.-Becher-Straße

In der Nacht zu Freitag hatten Unbekannte in Delitzsch versucht, mit Pyrotechnik einen an einer Wand in der Johannes-R.-Becher-Straße befestigten Zigarettenautomaten aufzusprengen. Dabei war der Automat beschädigt und teilweise aus der Verankerung gerissen worden, blieb allerdings verschlossen.

Die Polizei ermittelt nun jeweils wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und prüft, ob die beiden Fälle zusammenhängen.

Von lvz