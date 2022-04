Delitzsch

Pünktlich um 16.30 Uhr ist der Stand des Delitzscher SPD-Ortsvereins auf der Freifläche vor der Grundschule Ost bereit für die Premiere von „SPD vor Ort“. Der neue Vorsitzende Adrian Schneider ist dabei. Er ist mit 22 Jahren eindeutig der Jüngste im Bunde, aber seit langem vertraut damit, an derartigen Ständen zu agieren. Auch das Jugendparlament war oft auf diese Art unterwegs, um sich bekannt zu machen.

Lesen Sie auch:

Der neue Chef der SPD Delitzsch: Adrian Schneider (22)

Delitzscher spenden für Geflüchtete im Reibitzer Schullandheim

Gekommen sind Anwohner, deren Anliegen schon oft Thema in dieser Zeitung waren. So auch Namensvetter Michael Schneider, als „Rentner, Sparkassenkämpfer und Dauergast im Stadtrat“ bekannt. Er erinnert an die geschlossene Sparkassenfiliale gegenüber, die trotz Kritik nicht zu halten war. Sein zweites Thema: Impfpflicht. Er selbst sei geimpft, aber die Idee, eine Pflicht nur für über 60-Jährige einzuführen, lehne er ab. Adrian Schneider dazu: „Das ist ja auch nicht unsere Haltung.“

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Renate und Hermann Titze sind da. Die Senioren ärgern sich seit Jahren übers Parken an der Oberschule und der Sporthalle. Ihr Garten ist von Parkplätzen umgeben, bekommt Abgase und Geräusche ab. Ratlosigkeit: Da ist wohl kaum Abhilfe möglich. Adrian Schneider war selbst dort Oberschüler. Der nötige Um- oder Neubau der Schule kommt ins Gespräch.

Die Zahl der Besucher bleibt an diesem Nachmittag übersichtlich. „Wir machen natürlich trotzdem weiter“, erklären die Organisatoren. Die Termine stehen fest: Am 27. April in Delitzsch Nord, am 11. Mai in Stadtmitte vorm Schulze-Delitzsch-Denkmal.

Von Heike Liesaus