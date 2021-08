Delitzsch: Wie gefragt ist Coworking?

Delitzsch

Auf deutsch heißt es nichts anderes als zusammenarbeiten – Coworking gilt als der neue Trend der Arbeitswelt. Setzt sich dieser auch in Delitzsch durch?

Coworking ist ein neues Modell, bei dem sich Einzelpersonen oder Gruppen in Gemeinschaftsräumen einen voll ausgestatteten und zeitlich flexiblen Arbeitsplatz mieten können, um für sich allein oder gemeinsam an Projekten zu arbeiten. In Eilenburg soll voraussichtlich ein Coworking Space entstehen. Es wäre bei Gelingen des Pilotprojekts dann der erste im Landkreis Nordsachsen. Bis Ende des Jahres soll die Bedarfsermittlung abgeschlossen sein. Fällt die Analyse positiv aus, wird der Coworking Space eröffnet und erst einmal für die Dauer von zwei Jahren betrieben.

Projekt setzte sich in Delitzsch nicht durch

Solche Coworking Spaces seien auch schon in Delitzsch als ein Projekt des Landkreises angedacht gewesen, berichtet der Delitzscher Wirtschaftsförderer Alexander Lorenz. Die Idee sei allerdings an der Suche nach einem geeigneten Objekt gescheitert.

Auch an den Trend der Pop-Up-Geschäfte wurde schon gedacht. Das sind kurzfristige und provisorische Einzelhandelsgeschäfte, die vorübergehend in leerstehenden Geschäftsräumen betrieben werden und so Chancen bieten. „Dazu bedarf es allerdings der richtigen Idee, die auch für den Vermieter eine geeignete Lösung darstellt, wie beispielsweise die Galerie am Markt, die ursprünglich eine Pop-Up-Idee war“, schildert der Experte, „einige Vermieter stehen dem ganz offen gegenüber, aber nicht um jeden Preis(nachlass).“

Nachfrage gering

Pop-Up-Ideen sowie Coworking Spaces würden nur dort funktionieren, wo es auch eine entsprechende Nachfrage dazu gibt. „Diese verspüren wir hier in Delitzsch bislang noch nicht in einem hohen Maße“, so Alexander Lorenz weiter. Die Stadt sei an Konzepten interessiert, die nachhaltig ausgerichtet sind – und dies zum Wohle aller Beteiligten.

Von Christine Jacob