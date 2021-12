Delitzsch: Wie kommen Rollstuhlfahrer in die Rathäuser?

Delitzsch

Wer auf den Rollstuhl angewiesen ist, hat es schwer, alle Bereiche der Delitzscher Stadtverwaltung zu nutzen. Das kritisiert Stadtrat Joachim Ackermann (AfD) und schlägt Änderungen vor.

Aufzug am Markt

Der Politiker ist auf einen Rollstuhl angewiesen und wollte seinen Personalausweis spontan verlängern – und stand vor der Tür. Das Einwohnermeldeamt sitzt im Technischen Rathaus. Während im Rathaus am Markt über den Hintereingang Zugang zu einem Aufzug besteht, kommt man mit dem Rollstuhl nicht in die oberen Etagen des Technischen Rathauses. Der AfD-Stadtrat schlug daher vor, das Einwohnermeldeamt an den Markt umzusetzen.

Rechtzeitig anmelden

Wenn man sich anmeldet, würden praktikable Lösungen gefunden, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). So sei es möglich, dass der Treppensteiger aus dem nahen Barockschloss verlegt wird. Beim Treppensteiger, auch Treppenraupe genannt, wird der Rollstuhl in eine Vorrichtung gestellt und diese erklimmt im Akku-Betrieb Stück für Stück Stufen. Der mobile Treppensteiger sorgt ansonsten im Schloss dafür, dass Menschen mit Gehbehinderungen Zugang zu Museum, der Tourist-Info oder dem Standesamt haben. Bauliche Änderungen waren aus Gründen des Denkmalschutzes nicht möglich. Zudem sei es möglich, dass das Personal vor das Rathaus kommt und man Unterschriften außerhalb leisten kann. Bei rechtzeitiger Terminvereinbarung könne auch ein Büro im Erdgeschoss genutzt werden.

Aktuell 3G

Grundsätzlich sollte man sich einen Termin im Rathaus buchen, dies ist online möglich. Ohnehin ist in der aktuellen pandemischen Lage der Besuch nur mit Termin möglich und es gilt 3G.

Unter der Adresse https://cqm3.cleverq.de/public/sites/35/appointments/index.html?lang=de kann man online Termine in der Stadtverwaltung buchen. Zur genannten Seite gelangt man auch über die Stichworte „Terminbuchung online“ auf www.delitzsch.de, bei „Schnell gefunden“ sowie in der Rubrik „Mein Delitzsch - Rathaus online“.

Von Christine Jacob