Delitzsch: Wie läuft der Unterricht an den Förderschulen?

Delitzsch

Letztlich habe die Fröbelschule in Delitzsch eine gut funktionierende Lösung gefunden, sagt Bärbel Bachner. Die kommissarische Leiterin der Förderschule im Ortsteil Rödgen sieht Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in den Verordnungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie als zu allgemein benannt. „Das hat die Eltern irritiert“, sagt Bachner. Sie wollten wissen, wie es mit ihrem Kind weitergeht, wie die Betreuung geregelt ist und was nun gilt.

Schwierige Kommunikation

Bachner habe dann jeweils ihre Klassenleiter über die neuen Regeln informiert, die dann die Eltern angerufen haben. So konnte Verwirrungen vorgebeugt werden. Denn bevor die Schule beispielsweise einen Elternbrief herausgeben kann und dieser über die konkrete Vorgehensweise für die Einrichtung im Delitzscher Norden informiert, seien die allgemeinen Regelungen, in denen die unterschiedlichen Förderschularten nicht differenziert sind, im Umlauf. Dabei sei jedoch oft die Kurzfristigkeit problematisch gewesen, mit der das Kultusministerium die Meldungen in Umlauf brachte, sagt Bachner.

„Ich bewundere die Eltern, wie sie das geschafft haben“, sagt die Schulleiterin. An der Fröbelschule lernen aktuell 54 Kinder und Jugendliche in sieben Klassen. Das Spektrum ist dabei ganz vielfältig. Es gebe Schüler mit geistiger und körperlicher Behinderung.

Während der Unterricht für die Kleinsten an der Fröbelschule ohne Unterbrechung in Präsenz stattfinden konnte, mussten die älteren Klassenstufen in den Wechselunterricht übergehen, erklärt Bachner. Durch die begrenzten Räumlichkeiten der Einrichtung sei mit den entsprechenden Hygienekonzepten nicht ausreichend Platz, um alle Schüler gleichzeitig zu betreuen. Diese Variante „klappt wunderbar“, sagt Bachner. Schließen musste die Schule nicht.

Unterricht in festen Gruppen

An der Schule zur Lernförderung, der Pestalozzi-Schule in Delitzsch, läuft der Betrieb nun seit einigen Wochen im Präsenzunterricht in festen Gruppen. Hier lernen circa 180 Kinder und Jugendliche in den Stufen 1 bis 9 in insgesamt 16 Klassen. Jetzt ist jeweils eine Lehrerin oder ein Lehrer für eine Gruppe zuständig. Auf diese Weise werden wechselnde Kontakte vermieden. Damit wird der Fachunterricht zwar zum Teil eingeschränkt oder fachübergreifend, auch Sport in der Halle muss natürlich wegfallen. Aber Schulleiterin Katrin Schinke verzeichnet sogar positive Effekte. Denn für die Förderschüler sind diese Lernbedingungen eher vorteilhaft. Ständiger Wechsel macht ihnen noch eher Schwierigkeiten als anderen. Der bestehende sonderpädagogische Förderbedarf kann nur im direkte Kontakt zu den Unterrichtenden abgedeckt werden. Die häusliche Lernzeit war da nicht geeignet. Aber nun kommen einige sogar mit größerer Motivation in die Schule, weil sie die Begegnung dort nach Homeschooling-Zeiten mehr zu schätzen wissen.

Am liebsten weiter so

Gerade in den Hauptfächern ließen sich gute Fortschritte erkennen. Längst haben sich alle an die regelmäßigen Tests gewöhnt. Im Hintergrund ist derzeit mit den vielen Dokumentationen ein Mehr an Verwaltungsaufgaben zu bewältigen. „Alle im Kollegium haben sehr großen Einsatz gezeigt“, lobt die Schulleiterin. Wenn sie den Wunsch frei hätte, dann würde sie den aktuellen Modus sogar bis zum Ende des Schuljahres beibehalten und erst nach den Sommerferien wieder in den dann hoffentlich möglichen Normalbetrieb übergehen.

Von Heike Liesaus und Mathias Schönknecht