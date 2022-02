Delitzsch

Wie geht es mit dem Bad in der Delitzscher Elberitzstraße weiter? Und was wird aus der Artur-Becker-Oberschule? Im Stadtrat gab es am Donnerstagabend Aufklärung zu diesen Fragen. Die LVZ fasst wichtige Punkte und Details zu den wichtigsten Fragen zusammen.

Kosten steigen

Was machen die Kosten? Das Bad-Projekt wird erneut teurer: Rund 22,5 Millionen Euro brutto Gesamtkosten hat die Entwurfsplanung ergeben. Im September wurde noch von 21 Millionen Euro Kosten gesprochen, die Grobkostenschätzung von 18 Millionen Euro war nicht zu halten. Schmerzgrenze für das Projekt soll die Summe von 24 Millionen Euro sein.

Was wird gebaut? In der Elberitzstraße sollen die Schwimmer- und Nichtschwimmer-Freibecken saniert, eine neue Schwimmhalle und ein kleines Planschbecken neu gebaut werden. So geht es unter anderem um 850 Quadratmeter Schwimmerbecken, 500 Quadratmeter Nichtschwimmerbecken, ein Kombibecken (320 Quadratmeter) und ein 50 Quadratmeter großes Planschbecken. In den 22,5 Millionen Euro Gesamtkosten sind zudem auch knapp 50 Pkw-Stellplätze und mehr als 300 Radstellplätze enthalten. Es gibt Photovoltaik-Anlage, Solarthermie und ein Blockheizkraftwerk zur Energieversorgung.

Baubeginn naht

Wann wird gebaut? Es ist derzeit ein Baubeginn zum Jahresende 2022/Jahresanfang 2023 vorgesehen. Im zweiten Quartal 2024 soll das Freibad eröffnet werden, im dritten Quartal 2024 das Hallenbad. Voraussichtlich im September diesen Jahres wird mit dem Abriss des alten Umkleide- und Sanitärtrakts entlang der Straße begonnen.

Schule ist auf Agenda

Wie geht es mit der Artur-Becker-Schule weiter? Das zweite Millionen-Projekt bekommt dank SPD Auf- und Rückenwind: Die Fraktion hat per Antrag den geplanten Neubau der Artur-Becker-Oberschule im Verfahren dahingehend beschleunigt, dass bereits dieses Jahr unter anderem die notwendigen Schritte zur Planung und Umsetzung von Neubau oder Sanierung eingeleitet werden und ein Lenkungsausschuss eingerichtet wird.

Warum kommt Schule nach dem Bad? Der Sanierungs- oder auch Neubauprozess der Artur-Becker-Oberschule samt ihrer Turnhalle steckt – obwohl schon lange darüber gesprochen wird – noch weitgehend am Anfang. Detaillierter wird es erst, wenn das Projekt die Schritte genommen hat, die beim Bad schon geschehen sind – erst mit der Vorplanung können genauere Aussagen zu den zu erwartenden Kosten gemacht werden und dann könnten Entwurfsplanung und weitere Schritte erfolgen. Mit einem Baubeginn ist voraussichtlich aber erst 2025 zu rechnen, denn: Erst wenn mit dem neuen Bad eine neue Adresse fürs Schulschwimmen steht, kann das alte Lehrschwimmbecken weg.

Haushalt steht

Kann die Stadt sich das leisten? Auch der Haushalt wurde am Donnerstagabend beschlossen, die Stadträtinnen und Stadträte stimmten mehrheitlich zu. Sowohl das Bad als auch die Schule sind Bestandteil eines bestätigten Fördergebiets, sodass Fördermittel für die Millionenprojekte beantragt werden können. Der Eigenmittelanteil für das neue Elberitzbad liegt geplant bei rund 11,75 Millionen Euro.

Von Christine Jacob