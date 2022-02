Delitzsch

Die kleine Mauer am Spielplatz am Delitzscher Tennisplatz bleibt Streitthema. Wegen Sicherheitsbedenken soll sie entfernt werden. Politiker fordern nun: Die Mauer muss bleiben. So zweifeln verschiedene Stadträtinnen und Stadträte die Sinnhaftigkeit des geplanten Abrisses an.

Gutachten macht Problem

Hintergrund: Im Zuge einer der regelmäßigen und vorgeschriebenen Begehungen durch einen externen Spielplatz-Gutachter war die kleine Mauer bereits im vergangenen Sommer als ein Sicherheitsrisiko in Ungnade gefallen. Tenor des Gutachtens: Sie sei gerade so niedrig, dass sie Kinder zum Klettern einlädt und diese könnten dann hinunterfallen. Andererseits sei sie aufgrund dieser Höhe aber auch keine vollwertige Abgrenzung zum Straßenraum. Die Stadtverwaltung stellte dieses Gutachten zwar mit einem weiteren Gutachten in Frage. Doch auch der zweite Gutachter kam zum Ergebnis, dass diese Mauer verändert werden muss – höher gebaut oder durch einen Zaun ersetzt. Die Stadt entschied sich also gegen das Einmauern der Kinder und für einen Zaun.

Neues Gerät für den Spielplatz

So steht der Spielplatz vor der Umgestaltung. Vor allem geht es darum, dort ein neues Spielgerät zu installieren. Das Kombigerät soll klettern, rutschen und toben möglich machen. 16 000 Euro wurden noch 2021 für die Anschaffung freigegeben. Dieses Jahr sollen zirka 35 000 Euro investiert werden, unter anderem für das Einbringen des Fallschutzes, die Montage des Kombigeräts, aber eben auch das Entfernen der Mauer und den Bau eines Zauns. Die Arbeiten sind für das Frühjahr geplant.

Spielplatz-Kontrolle Die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch kontrolliert die Spielplätze einmal pro Monat in einer Sichtkontrolle. Einmal im Quartal kommt zudem ein externer Spielplatzbegutachter. Drei dieser gutachterlichen Quartalskontrollen sind wie eine Wartung, einmal im Jahr gibt es die Hauptkontrolle, die in die weitere Tiefe geht und einen Spielplatz-TÜV ergibt. In der Folge entstehen Gutachten, die erfasst und protokolliert werden.

Unterhält man sich vor Ort mit Eltern, so versteht niemand die Entfernung der Mauer. Es herrscht Kopfschütteln und Rätselraten, was das soll. Die Generation, die jetzt auf ihre Kinder aufpasst, ist früher selbst auf dieser niedrigen Mauer unterwegs gewesen. So appelliert zum Beispiel Kathrin Nagel (Freie Wähler), die Eigenverantwortung der Eltern zu bedenken. „Über Generationen wurde dort gespielt und es sind alle über die Mauer gelaufen“, erinnert die Stadträtin. Die AfD wiederum holte auf eigene Kosten ein weiteres Gutachten ein, dass der Mauer Bestand geben würde.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadtverwaltung sieht allerdings die Hände gebunden, will zudem keine weiteren Kosten durch weitere Gutachten provozieren. Die vorgeschriebene externe Prüfung brachte mit der Mauer-Kritik ein Problem auf den Tisch, das nun in Protokollen hinterlegt ist. „Wer will es verantworten, wenn dort wirklich mal ein Unfall passiert? Die Verwaltung hat es dann gewusst, dann ist es Vorsatz und nicht nur mehr eine zivilrechtliche Frage, sondern eine strafrechtliche“, warnt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Die Verwaltung sei an Recht und Gesetz gebunden und mache sich haftbar, wenn sie derartige klare Hinweise und Handlungsvorgaben ignoriert. Und auch keiner der Stadträte und Stadträtinnen werde die Stadtverwaltung haftungsrechtlich freistellen und die Konsequenzen tragen, sollte etwas passieren.

Von Christine Jacob