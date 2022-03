Delitzsch: Wiederaufbau der Stadtmauer mit Überraschungen

Delitzsch

Die laute Phase dürfte bald schon vorüber sein. Beim Wiederaufbau der Delitzscher Stadtmauer an der Leipziger Straße ging es erstmal wieder an Abrissarbeiten, weil sich im Boden Überraschungen auftaten.

Fundamente müssen raus

Es mussten jetzt erstmal große und massive Fundamente abgetragen werden, mit schwerem und lautem Gerät. Dann kann es allmählich an den Wiederaufbau gehen, zunächst einmal von Grund auf mit einem neuen Fundament. Immerhin sind künftig eine fast vier Meter hohe Mauer mit etwa 80 Zentimeter Dicke zu tragen – so wie sie eben einmal war, bevor sie zur Gefahr wurde. Konkret geht es um die rund 30 Meter Stadtmauer an der Ecke zur Leipziger Straße, die vor drei Jahren wegen Einsturzgefahr gesperrt und schließlich abgetragen werden mussten – und das größtenteils per Hand, um die alten Steine zu sichern und einlagern zu können.

Alt und neu für neue Mauer

Am Ende wird die neu aufgebaute Mauer aussehen wie die alte. Für den Wiederaufbau wird mit alten und mit neuen Ziegeln gearbeitet. Es gibt dafür maschinell gefertigte Mauerziegel im Klosterformat und Handformziegel. Ein wenig ist das Wiederaufbauen dann einer Zahnfüllung und -wiederherstellung vergleichbar: Innen kommt das neue Material zum Einsatz, außen das alte und alles soll aussehen wie gehabt. „Man sieht fast keinen Unterschied zwischen den alten und neuen Steinen“, berichtet Anne-Marie Kirchhof vom Sachgebiet Kommunalbau in der Stadtverwaltung, die die seit 7. März laufende Baustelle betreut. Voraussichtlich ist die Baustelle bis Ende Juni wie geplant erledigt, die Fundamente sollten für keine größeren Verzögerungen im Bau-Ablauf sorgen.

Denkmal verpflichtet

Etwa 400 000 Euro, großteils gefördert, werden investiert. „Eigentum verpflichtet, Denkmal noch mehr“, sagt Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). So gibt es regelmäßig auch Kontrollen am Rest der über einen Kilometer langen Stadtmauer – gerade hinsichtlich Neigung. Das besagte Stück hatte sich bedrohlich geneigt und drohte einzustürzen.

Von Christine Jacob