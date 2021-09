Delitzsch: Wird Bad-Bau fortgesetzt?

Delitzsch

Der Stadtrat von Delitzsch hat am Donnerstagabend beraten, ob die Entwurfsplanung für Neu- und Umbau des Bades in der Elberitzstraße erfolgen soll. Nach langer Diskussion stimmte der Stadtrat mit Stimmenmehrheit der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung zu.

Diese hatte in ihrem Beschlusstext empfohlen, den nächsten Planungsschritt zu gehen und ein Bauplanungsbüro mit der Entwurfsplanung zu beauftragen. Mit diesem Beschluss wird das Projekt trotz geschätzter Mehrkosten in Höhe von drei Millionen Euro also zunächst weiterhin verfolgt.

Vorplanung ergibt höhere Kosten

Noch im Oktober 2020 war eine Kostengrenze von 18 Millionen Euro beschlossen worden. Die Vorplanung, welche kürzlich abgeschlossen wurde, ergab nun allerdings, dass von Kosten von rund 21 Millionen Euro ausgegangen werden muss. Hintergrund ist die allgemeine Lage auf dem Bau-Markt.

Optimierungen am Bad-Bau sollen helfen, im Rahmen zu bleiben. Weitere Kostensteigerungen können nicht ausgeschlossen werden. Es soll eine „Schmerzgrenze“ von 24 Millionen definiert werden. Zudem lautet die Strategie möglichst viele Leistungen bereits vor Baubeginn zu vergeben, um Kostensicherheit zu haben.

Von cj