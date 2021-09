Delitzsch: Wird Frischemarkt am Samstag möglich?

Delitzsch

Die Listen füllen sich. Über 150 Unterschriften sind darauf. Sie sollen bewirken, dass es in Delitzsch samstags regelmäßig einen Frischemarkt geben kann. Doch die Idee kann scheinbar nicht einfach so aus dem Stand umgesetzt werden.

Genüsehändlerin Martina Kroh aus Peißen ist seit zwei Jahren fester Bestandteil des Delitzscher Frischemarkts. Wieder. Schon vor Jahren hatte sie hier immer wieder ihren Stand aufgebaut, doch die Resonanz war damals verhaltener. Einkaufen unter freiem Himmel ist beliebter geworden. Ein Manko gibt es: „Zu den Terminen am Dienstag- und Donnerstagvormittag haben Berufstätige ja keine Chance“, sagt Martina Kroh. Ihr Vorstoß daher ist, dass die Stadt einmal monatlich an einem Samstag einen Frischemarkt bietet, etwa von 8.30 bis 12.30 Uhr.

Angebot für Berufstätige schaffen

„Wir haben es bei Gesprächen mit Berufstätigen zum Abendmarkt gemerkt, dass es da Interesse geben würde“, berichtet sie stellvertretend für die Händlerschaft. Von Mai bis September gibt es einmal monatlich an einem Donnerstag von 16 bis 21 Uhr die Abendmärkte, vor allem Berufstätige können so einen Frischemarkt in ihrer Heimatstadt besuchen. Diesen Gedanken würden die Händler gerne ausbauen, vom Bäcker bis zum Käsehändler wären sie samstags dabei.

Also initiierte Martina Kroh die Unterschriftensammlung. Es seien diverse Fragen satzungsrechtlicher und gewerberechtlicher Natur zu klären, so die Verwaltungsspitze. Eine teurere Sondernutzung sei das Problem, man müsse kalkulieren können, ob man erhöhte Standgebühren habe, argumentiert die Händlerschaft. „Gegen einen Testlauf spricht ja nichts“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Ein Testlauf sei zu wenig, so dagegen die Händlerinnen und Händler. Sie wollen Gewissheit mit festen Terminen für die Kundschaft – und Organisation durch die Stadt.

Es werden weiter Unterschriften auf dem Wochenmarkt gesammelt. Dieser findet immer dienstags und donnerstags von 8 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Von Christine Jacob