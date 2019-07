Delitzsch

Wer in den zurückliegenden Wochen die Bundesstraße 184 genutzt hat, dürfte sich des Öfteren gewundert haben. Auf dem schnurgeraden Stück zwischen Abzweig Rackwitz und Abzweig Zschortau war gut sichtbar Messtechnik aufgebaut. Da auf dem Abschnitt keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzung ausgeschildert ist, gelten die üblichen 100 Kilometer pro Stunde für Landstraßen. Was wurde also gemessen? Droht jetzt ein Bußgeld?

Auch Geschwindigkeiten gemessen

Auf Anfrage beim Landratsamt Nordsachsen antwortet der Leiter des Straßenbauamts Uwe Schmidt: „Seit dem 22. Mai ist das Verkehrszählgerät des Straßenbauamtes im Delitzscher Raum im Einsatz.“ In diesem Zeitraum seien an elf verschiedenen Stellen Messungen durchgeführt worden. Als Teil der Zählung sind zudem die gefahrenen Geschwindigkeiten mit erfasst worden – allerdings anonym, erklärt Schmidt. Am 4. Juli fand die vorerst letzte Zählung auf der Staatsstraße 1 bei Radefeld statt.

Von mhs