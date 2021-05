Delitzsch

Christi Himmelfahrt ist ein christlicher Feiertag. Aber er hat sich als Männer-, Herrentag oder Familien-Ausflugstag etabliert. Auch in den Kirchen der Region sind Gottesdienste geplant, doch Lockdown hin und schlechtes Wetter her, es ist nicht anzunehmen, dass diese aufgrund der Teilnehmerzahlen Probleme mit Abstands- und Hygieneregeln bekommen. Viele Gastronomen in Delitzsch und Umgebung haben sich jedenfalls, so gut es die Beschränkungen erlauben, auf Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger eingerichtet.

Die Urlaub Meehr Bar in der Delitzscher Eisenbahnstraße kreiert zum Beispiel seit Monaten immer neue Aktionen. „Ab 10 Uhr gibt es bei uns To go-Angebote“, erklärt Betreiber Jens Müller. Und diesmal werde sich besonders auf Familien orientiert, weil kürzlich in der Bar die ,kleinste Eis-Manufaktur der Welt’ installiert wurde und nun auch Gefrorenes zu haben ist. Da wird an Familien gedacht, die einen Spaziergang machen. Für Radfahrer, die durch Delitzsch kreuzen, wird auch etwas zu haben sein. Der Grill wird in Gang gesetzt. „Leider kann kein Sitzbereich für längeren Aufenthalt geboten werden“, setzt Müller hinzu. Da wird aus Nordsachsen schon etwas neidisch nach Leipzig geschaut, wo die Inzidenzzahlen andere Trends zeigen.

Tina Markowski und Daniel Eichler betreiben den Gasthof Brinnis, den sie vor drei Jahren gekauft und wieder hergerichtet haben. Sie betreiben ihn zum einen nebenberuflich und zum anderen sind sie kürzlich Eltern geworden. Zum Himmelfahrtstag aber wollen sie wenigstens eine Wanne mit Bierflaschen gegen die Kasse des Vertrauens vor die Tür stellen. Das war schon voriges Jahr so. Die kleine Erfrischung ist für durstige Radfahrer, die eventuell im Schönwölkauer Ortsteil vorüberkommen, gedacht. Klar, bei dem Wetter ist das bestimmt gar nicht so nötig. „Es soll eher eine nette Geste sein. Wir wollen Präsenz zeigen“, so Tina Markowski.

„Es gibt viele, die fragen schon nach, ob wir zum Männertag öffnen“, sagt auch Josephine Meyer vom Löbnitzer Gasthof Eichenast. „Im vorigen Jahr hatten wir mehr Glück“, stellt Wirt Christian Meyer fest. Da wurde der Lockdown gerade vorher gelockert. „Es war mehr oder weniger nur auf die Abstandsregelungen zu achten. Und das Wetter hat auch gut mitgespielt. Da wollte niemand drinnen sitzen.“ Aber auch in diesem Jahr müsse keiner durstig weggehen. Wenn es sein muss, wird der Gerstensaft halt auch to go in Plastebecher gezapft. Aber die Hoffnung hat Meyer dieser Tage noch nicht aufgegeben: „Vielleicht dürfen Stehtische raus.“

Hoffnung aufs Wetter

Andreas Hahn hofft in dieser Hinsicht eher auf Pfingsten und darauf, dass die Gastronomen in zwei oder drei Wochen öffnen dürfen. Den Donnerstag hat der Wirt von Omas Biergarten in Zwochau unter den Arbeitstitel „Männerstag light“ gestellt. Der wird bei ihm um 10 Uhr den aktuellen Schutzmaßnahmen entsprechend eröffnet. In den Gastraum geht es da natürlich nicht. „Wir machen unser Fensterchen auf und hoffen, dass das Wetter wenigstens ein bisschen mitspielt. Vielleicht wird es ja ganz nett. Die Männer, die Menschen überhaupt, sind ja flexibel.“

Von Heike Liesaus