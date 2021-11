Delitzsch: Wo können Elektro-Auto Strom tanken?

Delitzsch

Die Zahl der Elektro-Autos steigt. Auch in Delitzsch. Deutschlandweit sind inzwischen knapp eine Million zugelassen, circa die Hälfte davon mit reinem Elektroantrieb. Lokale Händler wie das Autohaus Troitzsch registrieren verdoppelte Nachfrage: „Haben wir im vorigen Jahr fünf E-Autos verkauft, sind es in diesem Jahr zehn“, erklärt Prokurist Dirk Koltermann. Das ist immer noch ein Bruchteil der insgesamt verkauften und zugelassenen Kraftfahrzeuge. Wichtig für die Käufer sind Reichweite und Lademöglichkeiten. Aber wie läuft der Ausbau der Infrastruktur fürs Strom tanken in Delitzsch?

Wallboxen: Allein von den Stadtwerken wurden aktuell bisher circa 30 der kleinen Ladestationen für die Wand verkauft. Neben Privatkunden fragen auch Gewerbetreibende nach Ladelösungen. Inzwischen setzten sich auch Vermieter mit dieser Frage auseinander. Einige haben Wallboxen für einzelne Mieter installiert. So laden erste Mieter der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch ihre E-Autos auf diese Weise. Ende Oktober ist jedoch die KfW-Förderung für Wallboxen der privaten Abnehmer ausgelaufen. Bisher gab es dafür bis zu 900 Euro, konnten die Kosten weitgehend abgedeckt werden. Es wird damit gerechnet, dass nun die Nachfrage erst einmal wieder deutlich nach unten geht.

Öffentliche Ladesäulen: Die Stadtwerke unterhalten im Delitzscher Stadtgebiet drei öffentliche Ladesäulen am Unteren Bahnhof und an der Bismarkstraße. „Das Ladeverhalten an unseren öffentlichen Ladesäulen hat sich in den letzten 24 Monaten stark verändert. Die Anzahl der Nutzer und Ladevorgänge haben sich mehr als verdreifacht“, erklärt Geschäftsführer Robert Greb.

Bezahlsystem an Ladesäulen geplant: SWD will jedoch im Laufe des kommenden Jahres ein Bezahlsystem bei den öffentlichen Ladesäulen einführen. Derzeit ist der Strom dort noch kostenlos. Es wird damit gerechnet, dass die Nachfrage dann wieder abnimmt. Noch sind die öffentlichen Ladesäulen Verlustgeschäft. Trotzdem hat sich SWD um Fördermittel für weitere öffentliche und gewerbliche Ladesäulen beworben.

Private Ladesäulen: Auch Vermieter beschäftigen sich mit Ladesäulen. Die WGD plant in Delitzsch-Ost einen Parkplatz an der Ecke Käthe-Kollwitz- und Beerendorfer Straße. Acht der 29 Stellplätze sollen eine E-Ladestation erhalten. Der Bau soll im Dezember starten. Die Zukunft der E-Mobilität für große Wohngebäude und -gebiete wird eher in zentralen Ladeplätzen gesehen. Diese sind leichter zu bauen und haben höhere Kapazität.

Auch im WGD-Fuhrpark soll es perspektivisch E-Fahrzeuge geben. Dafür sollen Ladesäulen auf dem Parkplatz in der Elisabethstraße installiert werden, die teils von der geplanten Solaranlage auf dem Hausdach gespeist werden sollen. Im April hatte das Autohaus Troitzsch eine neue Ladesäule installiert. Das Autohaus selbst darf keinen Strom verkaufen. Für eine öffentliche Nutzung ist eine Software nötig, die bisher nicht verfügbar ist. Die Ladesäule kann bisher nur für die Vorführwagen des Autohauses genutzt werden. „Wallboxen haben wir bisher noch keine installiert“, so zum Beispiel Johannes Schäfer, Inhaber von Elektroanlagen Delitzsch. Das Unternehmen ist aber in die Planung einiger Ladesäulen bei Firmen einbezogen.

Von Heike Liesaus