Delitzsch: Zwei Festnahmen nach Durchsuchungen und vermeintlichem Sprengstofffund

Die Polizei hat am Mittwoch zwei Wohnungen in der Delitzscher Marienstraße und Lindenstraße durchsucht. Dabei wurden zwei Personen festgenommen und mehrere Gegenstände gefunden.

Die Polizei hat am Mittwoch in zwei Wohnhäusern in der Delitzscher Marienstraße und Lindenstraße verdächtige Gegenstände gefunden. Es gab Anhaltspunkte, dass es sich dabei um selbst gebastelten Sprengstoff handelt. Quelle: Wolfgang Sens