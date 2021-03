Delitzsch arbeitet an neuen Radwegen

Delitzsch

Mit einer Gesamtbewertung der Fahrradsituation von 3,69 ist Delitzsch im Radklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) bewertet worden. Vor allem Sicherheit und Radwege stehen in der Umfrage in der Kritik. Was kann da getan werden?

Sicherheit ist ein Problem

Laut der kürzlich veröffentlichten Umfrage fühlen sich 57 Prozent der Delitzscher beim Radfahren gefährdet. 58 Prozent finden „Bei uns kann man auf Radwegen und Radfahrstreifen nicht sicher fahren.“ Das Sicherheitsgefühl wird mit Note 3,9 bewertet. 75 Prozent in Delitzsch geben an, unzufrieden mit der Breite der Radwege zu sein. 65 Prozent finden: „Bei uns wird man auf der Fahrbahn bedrängt und behindert.“ Der ADFC attestiert Delitzsch „kontinuierlichen Handlungsbedarf“.

Subjektives Empfinden

In der Stadtverwaltung ist das Radfahren kontinuierlich Thema, wird zum Beispiel an neuen Radwegen geplant. Allerdings müsse insgesamt bedacht werden, dass es sich oft um subjektives Empfinden handele und es das Verhalten einzelner ist, dass zu Konflikten und somit Sicherheitsbedenken führt, erinnert Karl-Heinz Koch, Leiter Bauamt/Stadtplanung im Rathaus.

So ist zum Beispiel die Breite von sogenannten Schutzstreifen – zu finden zum Beispiel in der Eisenbahn- und der Bitterfelder Straße – per Richtlinien definiert. Dass sie den Nutzern aber mitunter zu schmal erscheinen, hat dann leider oft damit zu tun, dass die Auto- und Lkw-Fahrer die wiederum ihnen per Verkehrsordnung auferlegten Abstände eben doch nicht immer einhalten und zu knapp am Radler vorbeiziehen. Der fühlt sich dann gefährdet und empfindet den Weg als zu schmal. In Delitzsch wird sonst nach Möglichkeit auch viel auf kombinierte Fuß- und Radwege gesetzt, bei denen man nicht auf der Straße radeln muss – so wie etwa in der Securiusstraße.

Ideen für neue Wege

Die Stadt arbeitet auch an neuen Radwegen. So soll in Zusammenarbeit mit dem Bergbausanierer LMBV die Verbindung zwischen den Ortsteilen Benndorf und Laue geschaffen werden. Vielleicht kann schon 2022 die Umsetzung erfolgen. Auch im Zuge des möglichen Kreisverkehrsbaus am fünfarmigen Knoten von Leipziger, Richard-Wagner, August-Bebel- und Elberitzstraße und dem Ausbau der Staatsstraße gen Leipzig ist der schon lange gewünschte Radweg mit im Plan. Dieser könnte den Weg Richtung Döbernitz und zu den Einkaufsmärkten deutlich verbessern. Die konkrete Umsetzung der Baumaßnahme allerdings ist wie immer abhängig von übergeordneten Behörden.

Geld immer knapper

„Wir sind bei Straßenbaumaßnahmen immer bemüht, gleich die Radwege mit anzufassen“, betont Karl-Heinz Koch. Voraussetzung für die Kommunen ist dabei, dass ausreichend Geld vorhanden ist. „Natürlich muss aber auch der Freistaat die sächsischen Kommunen unterstützen. Dass Verkehrsminister Martin Dulig jetzt den Städten und Gemeinden den Geldhahn zudrehen will, besorgt mich sehr“, sagt auch ADFC-Geschäftsführer Konrad Krause. Der Haushaltsentwurf der sächsischen Staatsregierung sieht eine Reduzierung von Mitteln zum Ausbau kommunaler Radwegenetze von 11,7 Millionen Euro noch im vergangenen Jahr auf rund 2,4 Millionen Euro ab 2021 vor. „Der ADFC setzt große Hoffnungen darauf, dass die Landtagsabgeordneten von CDU, Grünen und SPD dies in letzter Sekunde noch korrigieren“, so Krause.

Von Christine Jacob