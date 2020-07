Delitzsch arbeitet weiter an neuen Bauplätzen

Delitzsch

Delitzsch will weiter wachsen. Der Bedarf an Bauland und an Wohnungen ist nach wie vor hoch. Es wird an ganz unterschiedlichen Gebieten gearbeitet.

Wohngebiet Schenkenberg: Auf dem Gelände des ehemaligen Selbstbaumarktes in Schenkenberg plus nebenliegender Ackerfläche soll ein 3,5 Hektar großes Wohngebiet entstehen. Der einstige Markt liegt seit brach und beeinträchtigt das Ortsbild. Bereits vor zwei Jahren wurde mit den Entwürfen der Bebauungspläne gestartet. Inzwischen billigte der Stadtrat den überarbeiteten Entwurf. Der größte Teil des Geländes befindet sich im Eigentum von zwei privaten Investoren, die das Projekt gemeinsam entwickeln wollen. Die Zufahrt zum ehemaligen Baumarkt an der Kertitzer Straße soll auch fürs neue Wohngebiet genutzt werden.

Die Abbrucharbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Reko-Bau und der späteren Bau-Union Delitzsch liefen bereits im vorigen Jahr. Quelle: Wolfgang Sens

Schulze-Delitzsch-Siedlung: Inzwischen sind die Gebäude der ehemaligen Bau-Union abgebrochen und das Material ist geschreddert. Auch die Grundlagen fürs Baurecht sind nun einen Schritt weiter. Vor allem wegen der Zulässigkeit von Beherbergungsbetrieben im Areal hatten Anwohner Einwände erhoben, als der Bebauungsplanentwurf zur Einsichtnahme ausgelegt war. Doch das Areal soll urbanes Gebiet werden, es soll dort eine Mischung von Wohn- und Gewerbenutzung, auch von sozialen und kulturellen Einrichtungen entstehen, so die Begründung der Stadtverwaltung. Auf der vier Hektar großen Fläche sind Einzel-, Doppel- und Reihenhausbebauung sowie Geschosswohnungsbau vorgesehen. Einfamilien-, Doppelhäuser sowie Reihenhäuser sollen möglich werden. Vorhabenträger ist ein privater Investor.

Auenhöfe: Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Delitzsch will zwischen der einstigen West-Schule und der Umgehungsstraße, wo einst Wohnblöcke abgerissen wurden, zeitgemäß neu bauen. Es sollen nicht allein Wohnungen entstehen. Der Verein Vitamed mit seinen mehr als 2000 Mitgliedern will im Gebiet „Delitzscher Auenhöfe“ ebenfalls seinen neuen Standort aufbauen. Ebenso wie fürs Schenkenberger Gebiet sollen die Pläne demnächst öffentlich einsehbar sein.

Auf dem Gelände der einstigen Stadtgärtnerei am Delitzscher Park laufen die ersten Bauarbeiten für neue Eigenheime. Quelle: Wolfgang Sens

Alte Stadtgärtnerei: Die ersten Neubauten wachsen schon. Und der Delitzscher Stadtrat hat jetzt über weitere Grundstücksverkäufe im neuen Wohngebiet, das auf dem Gelände der abgerissenen „Alte Stadtgärtnerei“ entwickelt wurde, beschlossen. Doch die Idee, die exklusiven, parknahen Areale an der Alten Stadtgärtnerei nach Ausschreibungen an den Höchstbietenden zu verkaufen, geht nicht immer so auf, wie gedacht. Im Stadtrat stand erneut die Aufhebung eines Verkaufsbeschlusses auf der Tagesordnung, weil Bauwillige von ihrem Angebot zurücktraten und Flächen nun preiswerter verkauft wurden. „Da machen wir insgesamt über 20 000 Euro Miese“, kritisierte Stadtrat Reinhard Zänker ( SPD). „Verlust kann man nur machen, wenn Einkünfte da waren“, relativierte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Die Idee, zurücktretenden Käufern wenigstens Gebühren aufzuerlegen, wurde verworfen. „Solche Ansätze werden regelmäßig vom Bundesverwaltungsgericht abgeschmettert“, so Stadtrat Thilo Wolff ( CDU), „weil ein Vertrag vor dem Abschluss noch nicht Rechtskraft erlangt.“

Von Heike Liesaus