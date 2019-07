Delitzsch

Rund 30 von über 100 sind schon geschafft, nun geht die Stadt Delitzsch an den weiteren Ausbau von Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen. Dabei muss allerdings auf Fördermittel gebaut werden. „Eine Kommune alleine kann das gar nicht stemmen“, so Bürgermeister Torsten Schöne (parteilos). In der vergangenen Woche trafen nun die Zuwendungsbescheide des Landkreises für sieben Haltestellen ein. Zumeist wird die Errichtung von Hochborden und Blindenleitsystemen gefördert. Gelder für den Ausbau weiterer Bushaltestellen hat die Stadtverwaltung bereits beantragt.

Rund eine halbe Million Euro Kosten

Insgesamt gibt es mit den aktuellen Förderbescheiden knapp eine halbe Million Euro aus dem Förderprogramm für barrierefreie Haltestellen, das sind 90 Prozent der Kosten. Die Stadt zahlt Eigenmittel in Höhe von rund 45 000 Euro. Von dann rund 541 000 Euro können die folgenden Haltestellen barrierefrei um- und ausgebaut werden, teils kommt es zur Verlegung um wenige Meter:

– Brodau, Teich, Richtung B 184 und Brodau, Teich, Richtung Zschortau

– Beerendorf, Kirche

– Storkwitz, Richtung Schenkenberg und Storkwitz, Richtung B 183 a

– Selben, Friedhof, Buswendeplatz

– Delitzsch, Eilenburger Straße, Richtung Unterer Bahnhof, am Konsum

Ausbau noch dieses Jahr

Aktuell werden die Ausschreibungen vorbereitet. Voraussichtlich beginnen die Bauarbeiten im Oktober 2019. Die Stadt arbeitet bereits seit 2017 Jahr für Jahr eine Liste an Bushaltestellen ab, die barrierefrei werden sollen. Die Arbeiten erfolgen nach einer Prioritätenliste, so wurden in der Vergangenheit zum Beispiel erst einmal die Stationen in der Nähe von Altenheimen modernisiert. Hintergrund ist die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes, mit der bis Januar 2022 die vollständige Barrierefreiheit im Öffentlichen Personennahverkehr erreicht werden soll.

Von Christine Jacob