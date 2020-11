Delitzsch behält Abwassernetz um Wiesenstraße im Blick

Delitzsch

Mitte November kam es im Kreuzungsbereich von Wiesen- und Schillerstraße in Delitzsch zu einem tiefen Straßenschaden. Erstmal musste in dem Bereich die Wiesenstraße gesperrt werden. Nun ist die Ursache für das „Loch“ gefunden.

Kanalnetz ist alt

Laut Stadtverwaltung entstand dieser Straßeneinbruch in der Wiesenstraße durch eine Ausspülung im Bereich eines „nicht fachgerecht verschlossenen alten, nicht mehr in Betrieb befindlichen Abwasserkanal-Hausanschlusses“. Schäden an einem Kanal und daraus resultierend einen Straßenschaden hatte es 2013 mal gegeben. Unter Elberitzstraße und -platz gibt es eines der wohl ältesten Kanalnetze der Stadt Delitzsch. Das Areal steht auf der Agenda für Modernisierungen. Aber: „Wenn ausreichend Fördermittel zur Verfügung stehen und die Haushaltslage es zulässt, könnte die Ertüchtigung der Wiesenstraße zusammen mit dem Abwasserzweckverband Delitzsch umgesetzt werden. Derzeit ist noch nicht absehbar, wann das der Fall sein wird“, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. Die Stadtverwaltung ist bekanntlich auch bestrebt, bei Bauten an Straßen gleich mehrere Themen von Abwassernetz bis Kommunikationskanäle in einem Zug bauen zu lassen, sodass die Straßen nicht mehrfach zur Baustelle werden müssen.

AZV modernisiert

Der Abwasserzweckverband in Delitzsch ist intensiv damit beschäftigt, das Netz zu ertüchtigen und zu modernisieren. So wird aktuell in der Elisabethstraße ein Mischwasserkanal gegen einen größeren ausgetauscht. Ist diese Baustelle voraussichtlich Ende April 2021 beendet, soll es in der Lindenstraße weitergehen. Die Modernisierungen dienen dazu, mehr Stauvolumen im Netz zu schaffen und so die Stadt besser vor Überflutungen nach Starkregen-Ereignissen zu schützen.

