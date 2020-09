Delitzsch

Hereinspaziert. Tisch und Stühle sind in Position, Infomaterial ist ausgelegt, der Laptop aufgeklappt, der Aufsteller rausgerückt. Der Stadtteil Delitzsch Nord hat jetzt ein Nachbarschafts- und Quartierbüro, das im Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ eingerichtet ist. Zur Einweihung gab es am Dienstag dazu noch eine kleine Party, Häppchen, Kulturprogramm der Kita-Kinder, aber nun wird es ernst: An diesem Donnerstag halten Sindy Jäger und Marion List das erste Mal ihre reguläre Sprechstunde.

Stärkung der Nachbarschaft

„Stärkung der Nachbarschaft gehörte ja auch zu unserer Intention, die wir mit der Einrichtung des Anwohnertreffs Amselnest verfolgten“, lobte André Planer, Geschäftsführer bei der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch, die Büro-Idee. Er war bei der Eröffnung ebenso wie Bürgermeister Thorsten Schöne zu Gast. Ein großer Teil der Wohnungen im Viertel der Plattenbauten gehören zur WGD. Die Zusammenarbeit mit dem Soziokulturellen Zentrum (SKZ), welches das Mehrgenerationenhaus im Stadtteil betreibt, ist da folgerichtig Tradition.

„Wir hatten hier bereits Angebote für Alltagsbegleiter und Nachbarschaftshelfer für Senioren“, erklärte Sindy Jäger. Und es gibt viele Gründe, die nun zur Einrichtung des Quartierbüros führten. Es soll nun für Menschen aller Altersgruppen offen stehen. Zudem fanden Gespräche vorher in dem gemeinsamen Büro statt, in dem vielleicht gerade noch ein anderer Mitarbeiter arbeitete. So musste manchmal ein ungestörter Platz im Haus gesucht werden. „Es sind teils harte Schicksale, von denen man erfährt. Das ist schon einen geschützter Raum nötig“, erklärt Marion List. Außerdem brauchen viele einfach feste Sprechzeiten und einen festen Anlaufpunkt.

Hilfen in vielen Lebenslagen

Und gerade in Corona-Zeiten war spürbar: Es sind nicht allein Senioren, die mal Hilfe brauchen. Die beiden Mitarbeiterinnen können sich vorstellen, Unterstützung beim Formularausfüllen zu geben oder der Frau zu helfen, die mit ihren Kindern plötzlich allein dasteht, weil sie der Partner verlassen hat. „Sie weiß dann manchmal gar nicht, wo sie zuerst hin soll: Jugendamt? Jobcenter? Wo gibt es Unterstützung für eine Einrichtung, wenn der Partner die Möbel mitgenommen hat? Und auch junge Leute können gesundheitliche Probleme haben und gerade in Coronazeiten aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Risikogruppe auf Hilfe angewiesen sind. „Auch Migranten können wir sicher helfen“, stellt Marion List fest. Die gelernte Hotelfachfrau hat acht Jahre in der Türkei gelebt und gearbeitet. Sie weiß wie es ist, wenn man sich im fremden Umfeld zurechtzufinden muss. „Und gekümmert habe ich mich da auch um Alte und Junge.“

Koordination der Alltagsbegleiter

Sindy Jäger hat auch bisher im SKZ die Alltagsbegleiter koordiniert, die ehrenamtlich ständig circa 40 Personen betreuen. Manchmal kamen sie gerade im entscheidenden Augenblick, um wegen eines Notfalls den Rettungsdienst zu alarmieren. Manchmal ist auch zu organisieren, wie die Torten am besten unfallfrei zum Seniorengeburtstag kommt.

Das Nachbarschafts- und Quartierbüro, Kosebruchweg 14, hat Bürozeiten dienstags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr, erreichbar ist es per Telefon unter 034202 301866, sindy.jaeger@soziokulturelles-zentrum.de

Von Heike Liesaus