Delitzsch bekommt Intensivpflege-WG

Delitzsch

Die ersten Klingelschilder sind befüllt, ein Schild bittet um Verständnis, dass Pflege es nicht immer möglich macht, auf jedes Schellen an der Haustür zu reagieren. In der Delitzscher Altstadt wird im Schulze-Delitzsch-Center in unmittelbarer Nachbarschaft des Schulze-Delitzsch-Hauses gerade eine Wohngemeinschaft für außerklinische Intensivpflege aufgebaut. Damit soll es Menschen, die von Geburt an oder plötzlich und unerwartet durch einen Unfall oder schleichend durch Krankheit auf intensive Pflege angewiesen sind, erleichtert werden, einen normalen Alltag zu erleben.

Intensivpflege in besonderer Atmosphäre

Mit der WG für außerklinische Intensivpflegepatienten in der Kreuzgasse der Loberstadt soll ein sinnvolles und das medizinisch-pflegerische Versorgungsangebot ergänzendes Dienstleistungs- und Versorgungsangebot mitten im Zentrum der Stadt gemacht werden, erklärt das Team. Auf einer Fläche von knapp 200 Quadratmetern wird in fünf behindertengerechten Einzelzimmern den Patienten beziehungsweise Bewohnern Fachbetreuung angeboten. Es handelt sich dabei um eine Betreuung rund um die Uhr. Darüber hinaus kümmern sich die Mitarbeiter des Unternehmens Impuls Leben um die individuell notwendigen medizinisch-pflegerischen Therapien und die Versorgung auf Dauer.

Jeder Bewohner hat eigenes Zimmer

„Wir legen großen Wert darauf, neben dem therapeutischen Team auch die Angehörigen und Betreuer der Patienten in den Tagesablauf der Versorgung mit einzubeziehen. So kommt dem Bewohner-Gremium eine wichtige und tragende Rolle zu. Wir bieten allen Beteiligten neben der pflegefachlichen Betreuung auch ein Höchstmaß an Lebensqualität“, betont Sandra Dittebrand, Geschäftsführerin bei Impuls Leben und Initiatorin der Einrichtung. Dieses Ziel soll durch die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung, durch eine menschliche Atmosphäre sowie durch ein Umfeld, das den Bewohnern auf der einen Seite Privatsphäre bietet und auf der anderen Seite die Möglichkeit, weitgehend aktiv am Gemeinschaftsleben teilzunehmen, erreicht werden.

Jeder Bewohner hat dafür ein eigenes Zimmer. Von jedem der Zimmer kann barrierefrei auf die Terrasse und in den Innenhof oder auch in die Stadt gefahren werden. Das großzügige Wohnzimmer der WG mit angegliederter Küche wird gemeinsam genutzt und dient als Gemeinschaftsraum und als Ort der Begegnung.

Tag der offenen Tür geplant

Am 15. November von 11 bis 14 Uhr sowie am 16. November von 10 bis 14 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür in der Einrichtung in der Kreuzgasse 8. Dazu wird am 15. November ein Referat angeboten, zudem stehen die Verantwortlichen für Gespräche zur Verfügung. Infos gibt es auch unter https://impuls-leben.com

Von Christine Jacob