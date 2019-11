Delitzsch bekommt Spenden

Delitzsch

Erfreuliche Beschlüsse hat sogar ein Verwaltungs- und Finanzausschuss auf der Agenda – denn regelmäßig muss der in Delitzsch über die Annahme eingegangener Spenden an die Stadt befinden. Dabei wird klar, dass manches anders aussehen würde ohne das Geld von außerhalb. So gibt es regelmäßig Spenden und Sponsoring für Veranstaltungen wie den Frühlings- und Genussmarkt, die es zum Beispiel erlauben, dafür Werbeflyer zu drucken und so die Veranstaltung auch ohne Griff ins Stadtbudget bekannter zu machen. Doch nicht nur dafür gehen Spenden- und Sponsoringgelder ein, sie richten sich an verschiedene Zwecke. So gibt es zum Beispiel Spendenschecks an die Stadtbibliothek, um neue Medien anzuschaffen oder es gibt auch mal Baumspenden für die Begrünung von Kindertagesstätten.

Delitzsch profitiert

In diesem Jahr hat die Stadt 3000 Euro aus Spenden erhalten, 750 Euro davon kamen aus privater Kasse. Sponsoring belief sich 2019 bislang auf 7855 Euro. 2018 gab es Spenden in Höhe von 609 Euro, 109 Euro davon von Privat. Sponsoring machte 2018 5975 Euro aus. 2017 kamen 6030 Euro an Sponsoring zusammen. 4000 Euro an Spenden gingen ein. Privatspenden halten sich insofern in Grenzen, als dass sie direkt an Vereine, Fördervereine und Einrichtungen geleistet werden. So verhält es sich auch bei Sachspenden. Trotzdem gibt es laut Kämmerer auch Sachspenden über die Verwaltung, rund 25 Einzelspenden pro Jahr sind es und sie sind vielschichtiger Natur.

